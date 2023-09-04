СМИ сообщили о применении ракеты «Кинжал» в зоне спецоперации
Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны.
«Самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в ходе СВО. Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», – сказал собеседник агентства.
В августе 2022 г. министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине. По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». «Кинжал» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», утверждал Шойгу. Ракета развивает скорость до более 10 Махов и способна менять по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, добавил глава оборонного ведомства.
Российский комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» находится на боевом дежурстве с 2017 г. Ранее сообщалось, что впервые он был применен в ходе спецоперации на Украине в марте 2022 г. Масса боевой части ракеты составляет 500 кг, а дальность полета – 2000 км. В феврале генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация нарастила объем выпуска гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал».