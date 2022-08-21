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Шойгу заявил, что ракета «Кинжал» трижды применялась на Украине

Ведомости

Вооруженные силы РФ трижды использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе специальной военной операции России на Украине, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — заявил Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по ТАСС).

По словам министра, подобной ракеты ни у кого еще нет: «и гиперзвуковой, и с такой скоростью, и с такими проникающими возможностями». «Кинжал» нельзя «ни обнаружить, ни перехватить», утверждает Шойгу.

Ракета развивает скорость до более 10 Махов и способна менять по пути следования траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях, добавил глава Минобороны. 

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После начала военной спецоперации официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о применении ракетного комплекса «Кинжал». 18 марта ракеты уничтожили подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

В августе российское Минобороны заявило, что три самолета МиГ-31, оснащенные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», были переброшены в Калининградскую область в рамках выполнения мероприятий стратегического сдерживания.

После этого госсекретарь минобороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что страна намерена адекватно ответить на размещение ракет, вплоть до реализации 5 ст. устава НАТО о коллективной обороне.

Вице-премьер России Юрий Борисов ранее отмечал, что на Украине «Кинжал» впервые был применен в реальных боевых условиях. По его словам, ракетный комплекс «показал высокую эффективность при уничтожении хорошо защищенных объектов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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