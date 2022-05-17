ВВС США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты
Военно-воздушные силы США 14 мая успешно испытали перспективную гиперзвуковую крылатую ракету (ARRW), сообщил Reuters со ссылкой на ВВС. Пуск состоялся с южного побережья Калифорнии, а скорость ракеты в 5 раз превысила скорость звука.
В сообщении говорится, что стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress 14 мая успешно запустил гиперзвуковую ракету AGM-183A, которая была разработана в рамках программы ARRW. После запуска блок ракеты загорелся и ARRW достигла гиперзвуковой скорости. В ВВС заявили, что испытание «было проведено безупречно» и США «делают все возможное, чтобы как можно скорее предоставить это уникальное оружие американским военнослужащим».
5 апреля CNN сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне, что в середине марта США успешно испытали гиперзвуковое оружие, однако две недели держали это в тайне, чтобы избежать усиления напряженности в отношениях с Россией. По словам собеседника издания, гиперзвуковую ракету запустили с бомбардировщика В-52 у западного побережья страны. Запуск стал первым успешным испытанием ракеты с системой Lockheed Martin. Ракета достигла скорости 5 махов и более (1700 м/с) и пролетела около 482 км на высоте около 20 км.
Испытание американского оружия прошло через несколько дней после того, как Россия заявила об использовании своей гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в рамках спецоперации на Украине. Власти России заявили, что оружие было нацелено на склад боеприпасов на западе Украины. Тогда министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не рассматривает запуск «Кинжала» как «своего рода изменение правил игры».