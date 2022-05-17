ВВС США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты

5 апреля CNN сообщил со ссылкой на источник в Пентагоне, что в середине марта США успешно испытали гиперзвуковое оружие, однако две недели держали это в тайне, чтобы избежать усиления напряженности в отношениях с Россией. По словам собеседника издания, гиперзвуковую ракету запустили с бомбардировщика В-52 у западного побережья страны. Запуск стал первым успешным испытанием ракеты с системой Lockheed Martin. Ракета достигла скорости 5 махов и более (1700 м/с) и пролетела около 482 км на высоте около 20 км.