Минобороны сообщило об ударе по пунктам ВСУ
Российские Су-34 нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления беспилотниками, а также по бронетехнике ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).
В ведомстве отметили, что использование управляемых авиационных бомб позволяет с большой высоты и с высокой точностью уничтожать укрепленные сооружения и технику противника.
В середине сентября СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, которые раньше на этом самолете не использовались. Сообщалось, что их уже применили в ходе спецоперации на Украине, Су-34 при помощи этой ракеты поразил объект ВСУ.
Российские военные регулярно отчитываются о нанесении ударов по позициям противника при помощи Су-34. В частности, 14 сентября Минобороны РФ сообщило, что экипаж бомбардировщика атаковал пункт временной дислокации ВСУ в районе Боровой (Харьковская область).