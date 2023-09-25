Минобороны сообщило об ударе по пунктам ВСУ

В середине сентября СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, которые раньше на этом самолете не использовались. Сообщалось, что их уже применили в ходе спецоперации на Украине, Су-34 при помощи этой ракеты поразил объект ВСУ.