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Минобороны сообщило об ударе по пунктам ВСУ

Ведомости

Российские Су-34 нанесли удары по командным пунктам и пунктам управления беспилотниками, а также по бронетехнике ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 Центрального военного округа ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов, а также боевую бронированную технику ВСУ на Краснолиманском направлении», – сказано в сообщении (цит. по «РИА Новости»).

В ведомстве отметили, что использование управляемых авиационных бомб позволяет с большой высоты и с высокой точностью уничтожать укрепленные сооружения и технику противника. 

В середине сентября СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Су-34 оснастили крылатыми ракетами большой дальности, которые раньше на этом самолете не использовались. Сообщалось, что их уже применили в ходе спецоперации на Украине, Су-34 при помощи этой ракеты поразил объект ВСУ. 

Российские военные регулярно отчитываются о нанесении ударов по позициям противника при помощи Су-34. В частности, 14 сентября Минобороны РФ сообщило, что экипаж бомбардировщика атаковал пункт временной дислокации ВСУ в районе Боровой (Харьковская область).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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