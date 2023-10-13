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Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления

Ведомости

Украинское контрнаступление можно считать законченным – российские войска перешли к активным действиям. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

«Вот уже несколько дней, как российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский «контрнаступ» можно уже формально считать законченным», – отметил Небензя.

По словам постпреда, ценой контрнаступления Украины стали десятки тысяч мобилизованных новобранцев и сотни единиц уничтоженной западной техники.

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«Больше ничем за последние четыре месяца киевский режим похвастаться не может», – резюмировал Небензя.

Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 12 сентября Путин заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих.

11 октября председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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