Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления
Украинское контрнаступление можно считать законченным – российские войска перешли к активным действиям. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.
«Вот уже несколько дней, как российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский «контрнаступ» можно уже формально считать законченным», – отметил Небензя.
По словам постпреда, ценой контрнаступления Украины стали десятки тысяч мобилизованных новобранцев и сотни единиц уничтоженной западной техники.
«Больше ничем за последние четыре месяца киевский режим похвастаться не может», – резюмировал Небензя.
11 октября председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Чарльз Браун заявил, что Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев.