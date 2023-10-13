Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления

Украина проводит контрнаступление с начала июня. 4 сентября президент России Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». 12 сентября Путин заявил, что контрнаступление не приносит Украине результатов, с его начала ВСУ потеряли 71 500 военнослужащих.