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Российская ПВО сбила два украинских самолета в ДНР и Харьковской области

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Российские средства ПВО сбили украинские Су-27 и МиГ-29 в районах Бригадировки Харьковской области и Роскошного ДНР соответственно. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Также были перехвачены два снаряда HIMARS и уничтожены 33 украинских беспилотника в зоне спецоперации.

Всего за последние сутки российские войска отразили восемь атак на Краснолиманском и Донецком направлениях. На Купянском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли поражение пяти скоплениям живой силы и техники ВСУ в Харьковской области. В результате потери противника составили до 160 военнослужащих и два автомобиля.

Минобороны сообщило об отражении атаки 17 беспилотников над Черным морем

На Южнодонецком направлении российские военные нанесли поражение ВСУ в районах Угледара и Старомайорского ДНР. Противник потерял до 70 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». В результате огневого поражения ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях противник в общей сложности потерял до 115 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

6 ноября Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили девять атак на разных направлениях. Также на Херсонском направлении российские военные пресекли пять попыток ВСУ высадиться на левом берегу Днепра. За сутки средства ПВО перехватили два снаряда HIMARS и уничтожили 23 украинских дрона.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действий было уничтожено 527 самолетов, 254 вертолета, более 8700 беспилотников, свыше 13 200 танков и других боевых бронированных машин, более 7000 орудий полевой артиллерии и минометов и другая техника ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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