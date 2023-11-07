Российская ПВО сбила два украинских самолета в ДНР и Харьковской области

На Южнодонецком направлении российские военные нанесли поражение ВСУ в районах Угледара и Старомайорского ДНР. Противник потерял до 70 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». В результате огневого поражения ВСУ на Запорожском и Херсонском направлениях противник в общей сложности потерял до 115 человек убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.