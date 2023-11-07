Минобороны сообщило об отражении атаки 17 беспилотников над Черным морем

4 ноября Развожаев объявил воздушную тревогу, после чего стало известно об ударе украинскими военными по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Как уточняло Минобороны, ВСУ ударили по предприятию 15 крылатыми ракетами, 13 из них сбили российские системы ПВО. В результате атаки повреждение получил находившийся на заводе корабль.