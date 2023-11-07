Минобороны сообщило об отражении атаки 17 беспилотников над Черным морем
В ночь на 7 ноября российские системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, еще восемь были перехвачены над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 17-ти БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», – сказано в сообщении.
Позже Развожаев сообщил, что при падении обломков во дворе одного из частных домов в селе Орловка пострадал мужчина: он получил перелом руки, его жизни ничто не угрожает.
4 ноября Развожаев объявил воздушную тревогу, после чего стало известно об ударе украинскими военными по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Как уточняло Минобороны, ВСУ ударили по предприятию 15 крылатыми ракетами, 13 из них сбили российские системы ПВО. В результате атаки повреждение получил находившийся на заводе корабль.
Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.