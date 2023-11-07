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Минобороны сообщило об отражении атаки 17 беспилотников над Черным морем

Ведомости

В ночь на 7 ноября российские системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, еще восемь были перехвачены над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Утром 7 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением 17-ти БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО девять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено и восемь перехвачено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым», – сказано в сообщении.

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Ранее около 04:30 мск губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря было сбито пять беспилотников. В результате при падении обломков одного из них в населенном пункте Андреевка началось возгорание в частном доме, оно было ликвидировано к 05:19 мск.

Позже Развожаев сообщил, что при падении обломков во дворе одного из частных домов в селе Орловка пострадал мужчина: он получил перелом руки, его жизни ничто не угрожает.

4 ноября Развожаев объявил воздушную тревогу, после чего стало известно об ударе украинскими военными по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Как уточняло Минобороны, ВСУ ударили по предприятию 15 крылатыми ракетами, 13 из них сбили российские системы ПВО. В результате атаки повреждение получил находившийся на заводе корабль.

Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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