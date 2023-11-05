Минобороны сообщило об ударе 15 ракет ВСУ по заводу в Керчи
ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи, 13 из них сбили российские системы ПВО, сообщили в Минобороны России.
«4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Отмечается, что в результате атаки повреждение получил корабль, находившийся на заводе.
Ранее 4 ноября об атаке ракет ВСУ на судостроительный завод сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», – написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавших в результате удара нет, добавил глава региона.
Также 4 ноября около 16:40 губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу, а людей на фоне возможных атак предупредили, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В 16:55 Развожаев объяснил дым в районе Севастопольской бухты использованием военными «табельных средств маскировки». В 18:18 тревога была снята.
2 ноября в Минобороны сообщали об уничтожении средствами ПВО одного украинского БПЛА над акваторией Черного моря, еще пять были перехвачены над Крымом.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.