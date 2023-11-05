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Минобороны сообщило об ударе 15 ракет ВСУ по заводу в Керчи

Ведомости

ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи, 13 из них сбили российские системы ПВО, сообщили в Минобороны России.

«4 ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б.Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Отмечается, что в результате атаки повреждение получил корабль, находившийся на заводе. 

Ранее 4 ноября об атаке ракет ВСУ на судостроительный завод сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 

«В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», – написал он в своем Telegram-канале. 

Пострадавших в результате удара нет, добавил глава региона. 

Также 4 ноября около 16:40 губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу, а людей на фоне возможных атак предупредили, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В 16:55 Развожаев объяснил дым в районе Севастопольской бухты использованием военными «табельных средств маскировки». В 18:18 тревога была снята. 

2 ноября в Минобороны сообщали об уничтожении средствами ПВО одного украинского БПЛА над акваторией Черного моря,  еще пять были перехвачены над Крымом.

С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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