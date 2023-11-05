Минобороны сообщило об ударе 15 ракет ВСУ по заводу в Керчи

Также 4 ноября около 16:40 губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу, а людей на фоне возможных атак предупредили, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В 16:55 Развожаев объяснил дым в районе Севастопольской бухты использованием военными «табельных средств маскировки». В 18:18 тревога была снята.