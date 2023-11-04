В Севастополе объявлена воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
На фоне возможных атак людей предупредили, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Последний раз воздушную тревогу в Севастополе объявляли 1 ноября, тогда сирены звучали несколько раз. Губернатор отмечал, что российские военные занимались уничтожением большого числа воздушных целей в различных зонах Крыма.
Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.