Развожаев сообщил об уничтожении воздушных целей в Крыму
Российские военные в настоящее время уничтожают большое число воздушных целей в различных зонах Крыма. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова», – написал он в своем Telegram-канале.
Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах, поскольку при работе ПВО, по его словам, «основную опасность представляют осколки».
Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу в 10:50 мск, тревогу сняли около 13 мск. Кроме того, в районе Севастопольской бухты местные жители могли увидеть дым. Развожаев пояснил, что военные используют табельные средства маскировки.
Рано утром 1 ноября в Севастополе уже объявляли воздушную тревогу, в районе Севастопольской бухты также использовались табельные средства маскировки. Об отбое тревоге Развожаев сообщил в 07:20 мск.
30 октября Минобороны РФ сообщило о перехвате восьми ракет Storm Shadow при попытке ВСУ атаковать Крым. По данным губернатора Севастополя, две воздушные цели были сбиты над городом. В результате мужчина 57-ми лет получил ранение голени средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Также обломки были обнаружены на территории школы, в частном секторе и на нескольких улицах Севастополя. «Серьезных повреждений» зданий и коммуникаций зафиксировано не было, подчеркнул Развожаев.
Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.