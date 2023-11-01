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Развожаев сообщил об уничтожении воздушных целей в Крыму

Ведомости

Российские военные в настоящее время уничтожают большое число воздушных целей в различных зонах Крыма. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова», – написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах, поскольку при работе ПВО, по его словам, «основную опасность представляют осколки». 

Губернатор Севастополя объявил воздушную тревогу в 10:50 мск, тревогу сняли около 13 мск. Кроме того, в районе Севастопольской бухты местные жители могли увидеть дым. Развожаев пояснил, что военные используют табельные средства маскировки.

Рано утром 1 ноября в Севастополе уже объявляли воздушную тревогу, в районе Севастопольской бухты также использовались табельные средства маскировки. Об отбое тревоге Развожаев сообщил в 07:20 мск.

30 октября Минобороны РФ сообщило о перехвате восьми ракет Storm Shadow при попытке ВСУ атаковать Крым. По данным губернатора Севастополя, две воздушные цели были сбиты над городом. В результате мужчина 57-ми лет получил ранение голени средней тяжести, его жизни ничего не угрожает. Также обломки были обнаружены на территории школы, в частном секторе и на нескольких улицах Севастополя. «Серьезных повреждений» зданий и коммуникаций зафиксировано не было, подчеркнул Развожаев.

Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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