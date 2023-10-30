Минобороны сообщило о перехвате восьми ракет Storm Shadow в Крыму
Средства ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow при попытке ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Уточняется, что попытка была предпринята 30 октября около 13:00 мск.
Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. В этот момент в здании школы находились дети на дополнительных занятиях. Детей отвели в убежище на цокольном этаже школы, пострадавших нет. Кроме того, осколки были обнаружены еще на нескольких улицах Севастополя. Обошлось без пострадавших, но в некоторых случаях были повреждены жилые дома.
Развожаев подчеркнул, что «серьезных повреждений» зданий и коммуникаций зафиксировано не было.
Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.