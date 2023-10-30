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Минобороны сообщило о перехвате восьми ракет Storm Shadow в Крыму

Ведомости

Средства ПВО сбили восемь крылатых ракет Storm Shadow при попытке ВСУ атаковать Крым. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что попытка была предпринята 30 октября около 13:00 мск.

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о двух сбитых воздушных целях в городе. Позже он уточнил, что обломки ракет упали в частном секторе в районе Мекензиевых гор, в результате мужчина 57-ми лет получил ранение голени средней тяжести, угрозы его жизни нет.

Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. В этот момент в здании школы находились дети на дополнительных занятиях. Детей отвели в убежище на цокольном этаже школы, пострадавших нет. Кроме того, осколки были обнаружены еще на нескольких улицах Севастополя. Обошлось без пострадавших, но в некоторых случаях были повреждены жилые дома.

Развожаев подчеркнул, что «серьезных повреждений» зданий и коммуникаций зафиксировано не было.

Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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