Минобороны сообщило о перехвате восьми ракет Storm Shadow в Крыму

Также обломки упали на территории школы № 27 на Северной стороне. В этот момент в здании школы находились дети на дополнительных занятиях. Детей отвели в убежище на цокольном этаже школы, пострадавших нет. Кроме того, осколки были обнаружены еще на нескольких улицах Севастополя. Обошлось без пострадавших, но в некоторых случаях были повреждены жилые дома.