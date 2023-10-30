Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о двух сбитых воздушных целях
Система ПВО сбила две воздушные цели в Севастополе, обломки упали на территории школы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», – сказано в сообщении.
О пострадавших Развожаев не сообщил.
Ранее 30 октября губернатор Севастополя сообщил, что российские войска отбивают над акваторией Черного моря атаку двух беспилотников. Позже Минобороны сообщило, что огневым поражением были уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
В Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в городе установлен средний уровень реагирования.