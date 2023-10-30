Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о двух сбитых воздушных целях

«По предварительным данным, над Севастополем военные сбили две воздушные цели. Все службы продолжают контроль обстановки. По информации от ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане», – сказано в сообщении.