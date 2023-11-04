Аксенов сообщил о работе ПВО в районе судостроительного завода в Керчи
На территорию одного из сухих доков Судостроительного завода имени Бутомы в Керчи упали обломки сбитой ракеты, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В районе судостроительного завода им. Бутомы в Керчи отработала ПВО, часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков. Пострадавших нет», – написал он.
С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в Крыму установлен средний уровень реагирования. Кроме того, в регионе бессрочно действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.
Ранее 4 ноября около 16:40 губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил воздушную тревогу, а людей на фоне возможных атак предупредили, что морской и наземный общественный транспорт прекращает движение. В 18:18 тревога была снята.