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Госдума утвердила изменение территориальной подсудности террористических дел

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении количества судов, которым будут подсудны дела о преступлениях, связанных с терроризмом.

Сейчас такие дела в России распределяются по четырем судам: 1-й Восточный, 2-й Западный, Центральный и Южный окружные военные суды. Поправки распространяют это право также на все окружные (флотские) военные суды в рамках своей юрисдикции. Первый документ вносит соответствующие изменения в закон «О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов», а второй – в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

Автором законов, писали «Ведомости», является Верховный суд, указавший в сопроводительных документах, что значительное количество уголовных дел 1-м Восточным и 2-м Западным окружными военными судами рассматривается в выездных судебных заседаниях на территориях регионов РФ, на которые распространяется юрисдикция других окружных военных судов.

За период с 2020 по 2022 г. 2-м Западным судом рассмотрено 592 дела. За аналогичный период 1-м Восточным – 286 дел. Кроме того, авторы проекта посчитали, сколько за два года было потрачено времени судей на рассмотрение этих дел вне места постоянной дислокации: в общей сложности судьями 2-го Западного и 1-го Восточного затрачено 1674 рабочих дня.

Судебная нагрузка на военные суды при учете выездных заседаний повлекла и дополнительные финансовые расходы. Их размер за 2020–2022 гг. составляет более 122 млн руб. Принятие закона, считают в ВС РФ, позволит оптимизировать нагрузку на судей, сократить сроки рассмотрения дел и сэкономить бюджетные средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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