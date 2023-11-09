Госдума утвердила изменение территориальной подсудности террористических дел
Депутаты Госдумы приняли закон об увеличении количества судов, которым будут подсудны дела о преступлениях, связанных с терроризмом.
Сейчас такие дела в России распределяются по четырем судам: 1-й Восточный, 2-й Западный, Центральный и Южный окружные военные суды. Поправки распространяют это право также на все окружные (флотские) военные суды в рамках своей юрисдикции. Первый документ вносит соответствующие изменения в закон «О территориальной юрисдикции окружных (флотских) военных судов», а второй – в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Автором законов, писали «Ведомости», является Верховный суд, указавший в сопроводительных документах, что значительное количество уголовных дел 1-м Восточным и 2-м Западным окружными военными судами рассматривается в выездных судебных заседаниях на территориях регионов РФ, на которые распространяется юрисдикция других окружных военных судов.
За период с 2020 по 2022 г. 2-м Западным судом рассмотрено 592 дела. За аналогичный период 1-м Восточным – 286 дел. Кроме того, авторы проекта посчитали, сколько за два года было потрачено времени судей на рассмотрение этих дел вне места постоянной дислокации: в общей сложности судьями 2-го Западного и 1-го Восточного затрачено 1674 рабочих дня.
Судебная нагрузка на военные суды при учете выездных заседаний повлекла и дополнительные финансовые расходы. Их размер за 2020–2022 гг. составляет более 122 млн руб. Принятие закона, считают в ВС РФ, позволит оптимизировать нагрузку на судей, сократить сроки рассмотрения дел и сэкономить бюджетные средства.