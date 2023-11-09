Госдума утвердила изменение территориальной подсудности террористических дел

За период с 2020 по 2022 г. 2-м Западным судом рассмотрено 592 дела. За аналогичный период 1-м Восточным – 286 дел. Кроме того, авторы проекта посчитали, сколько за два года было потрачено времени судей на рассмотрение этих дел вне места постоянной дислокации: в общей сложности судьями 2-го Западного и 1-го Восточного затрачено 1674 рабочих дня.