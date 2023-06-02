ВС предложил изменить территориальную подсудность террористических дел

Пленум Верховного суда одобрил внесение в Госдуму законопроекта об изменении Уголовно-процессуального кодекса РФ в части увеличения количества судов, которым будут подсудны дела о преступлениях, связанных с терроризмом. Сейчас такие дела в России распределяются по четырем судам: 1-й Восточный, 2-й Западный, Центральный и Южный окружные военные суды. При этом ВС заметил, что с 2018 г. количество подобных дел возросло более чем в два раза. При этом в сопроводительных документах к проекту поправок уточняется, что значительное количество уголовных дел 1-м Восточным и 2-м Западным окружными военными судами рассматривается в выездных судебных заседаниях на территориях субъектов Российской Федерации, на которые распространяется юрисдикция других окружных военных судов.