ВС предложил изменить территориальную подсудность террористических дел

ВС предложил изменить территориальную подсудность террористических делЭто связано с увеличением количества дел и нагрузкой судов
Пленум Верховного суда одобрил внесение в Госдуму законопроекта об изменении Уголовно-процессуального кодекса РФ в части увеличения количества судов, которым будут подсудны дела о преступлениях, связанных с терроризмом. Сейчас такие дела в России распределяются по четырем судам: 1-й Восточный, 2-й Западный, Центральный и Южный окружные военные суды. При этом ВС заметил, что с 2018 г. количество подобных дел возросло более чем в два раза. При этом в сопроводительных документах к проекту поправок уточняется, что значительное количество уголовных дел 1-м Восточным и 2-м Западным окружными военными судами рассматривается в выездных судебных заседаниях на территориях субъектов Российской Федерации, на которые распространяется юрисдикция других окружных военных судов.
За период с 2020 по 2022 г. 2-м Западным судом рассмотрено 592 дела. За аналогичный период 1-м Восточным – 286 дел. Кроме того, авторы проекта посчитали, сколько за два года было потрачено времени судей на рассмотрение этих дел вне места постоянной дислокации: в общей сложности судьями 2-го Западного и 1-го Восточного затрачено 1674 рабочих дня.
Судебная нагрузка на военные суды при учете выездных заседаний повлекла и дополнительные финансовые расходы. Их размер за 2020–2022 гг. составляет более 122 млн руб. (это расходы на на проезд и проживание судей, а также иные расходы организационного характера).
В проекте предлагается возложить рассмотрение «террористических» дел на все окружные и флотские военные суды в соответствии с их юрисдикцией. Принятие проекта, следует из пояснительной записки, позволит оптимизировать нагрузку на судей, сократить сроки рассмотрения дел и сэкономить бюджетные средства.
Предложение Верховного суда можно назвать рационализаторским, отметил в беседе с «Ведомостями» юрист Дмитрий Горбунов, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». По его словам, нынешний рост нагрузки на суды не позволяет в срок и качественно рассмотреть дела. «Такое количество дел еще и увеличивает количество лиц, находящихся под стражей, и их перемещение – этап», – указал юрист.
Старший партнер проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев отметил, что ВС довольно редко пользуется правом законодательной инициативы, а значит, проблема стоит действительно остро. Он связал это с увеличением нагрузки. «Поэтому ВС решил распределить нагрузку военных судов по стране равномернее», – отметил Селезнев.
По его словам, многие террористические дела связаны с оправданием терроризма. Кроме того, рассуждает юрист, выросло количество дел по статьям о терроризме, а также диверсиях и госизмене в регионах, не охваченных списком военных судов (1-й Восточный ОВС, 2-й Западный ОВС, Центральный ОВС и Южный ОВС), и проводить выездные судебные присутствия в остальные регионы стало уже нецелесообразно.
Тренд на рост количества дел по террористическим преступлениям имеет различные причины, среди которых есть и случаи неправильной или «завышенной» квалификации содеянного со стороны следственных органов, говорит руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов. По его мнению, есть риск, что подобная «разгрузка» военных судов даст «карт-бланш» правоохранительной системе для более массового и широко уголовного преследования по признакам преступлений террористической направленности. «Примечательна практика Судебной коллегии по делам военнослужащих ВС, которая показывает стремящийся к нулю уровень отмен или изменений судебных решений по таким делам», – констатировал собеседник «Ведомостей».