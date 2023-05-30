Госдума дала ход законопроекту об уголовном проступке

Госдума дала ход законопроекту об уголовном проступкеВнесенные Верховным судом два года назад поправки рассмотрят после встречи Лебедева с Путиным
Нижняя палата парламента активизировала работу над поправками об уголовном проступке, внесенными Верховным судом (ВС) еще в феврале 2021 г. Во всяком случае, комитет Думы по госстроительству 29 мая принял решение направить законопроект в рассылку для получения отзывов. Собеседник «Ведомостей» в комитете говорит, что законопроект вновь привлек внимание после встречи Путина с председателем ВС 22 мая. Еще один собеседник подтвердил, что отправление законопроекта в рассылку означает, что его могут в скором времени рассмотреть.
В официальном отзыве правительства за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко говорится, что идея, направленная на гуманизацию уголовного законодательства и уменьшение количества лиц, имеющих судимость за преступления, обладающие незначительной общественной опасностью, является актуальной и заслуживает внимания, однако законопроект требует доработки. Кабмин уточнил, что предлагаемый ВС подход «противоречит принятым в УК основам классификации преступных деяний, а также понятию преступления, закрепленному в ст. 14 УК («понятие преступления»)».
«Есть два варианта: первый – законопроект примут в первом чтении, однако ко второму могут быть внесены поправки, т. е. работа по этой теме будет вестись на основании существующего законопроекта, второй – законопроект отклонят, но будет внесен другой законопроект по схожей теме», – говорит собеседник «Ведомостей» в профильном комитете. Еще один собеседник в парламенте считает, что инициатива в нынешнем виде не пройдет.
Как объяснил «Ведомостям» юрист Дмитрий Горбунов из фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», поправки не устраняют преступный статус отдельно взятых составов, а только устанавливают критерии, по которым возможно освобождение от уголовного преследования в связи с возмещением ущерба или передачей в доход государства полученного преступным путем имущества. «Иными словами, восстановление социальной справедливости и прав потерпевшего может рассматриваться в качестве обстоятельства, устраняющего общественную опасность уголовно наказуемого деяния», – пояснил Горбунов.
Тема уголовного проступка обсуждается очень давно, напоминает первый зампред комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ): «Высока вероятность, что раз законопроект направили в рассылку, то он будет рассмотрен». Сам Синельщиков выступает против инициативы ВС и говорит, что и на фракции КПРФ будет призывать голосовать против: «Существующих градаций – преступления, правонарушения, административного проступка – уже достаточно».
Впервые с инициативой внесения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы изменений, позволяющих переводить преступления в категорию уголовного проступка, ВС выступил несколько лет назад. Тогда в ВС подчеркивали, что лица, осужденные за нетяжкие преступления, встречаются более чем с 80 ограничениями, в том числе в выборе профессиональной деятельности, в избирательной, гражданско-правовой и иных сферах. По его мнению, такое положение вещей не соответствует принципам гуманизма. Первый вариант поправок поступил в парламент в декабре 2018 г.
Куда пойдет гуманизация
На встрече с президентом Лебедев сказал, что ВС подготовил законопроект, направленный на гуманизацию правоприменительной практики в отношении женщин, в отношении лиц, которые впервые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Если человек впервые пойман на преступлении, то он вообще не должен привлекаться к уголовной ответственности. В этом и состоит суть идеи дисциплинарного проступка.
В Госдуму он был внесен с отрицательным отзывом правительства за подписью тогдашнего руководителя аппарата правительства, а ныне министра юстиции Константина Чуйченко. «Предлагаемые изменения <...> не согласуются со ст. 52 Конституции Российской Федерации, поскольку не учитывают интересы потерпевших, которым в результате совершенного уголовного преступления причинен вред», – говорилось в документе. В Белом доме тогда решили, что нововведение увеличит нагрузку на уголовно-исправительную систему и потребует дополнительных расходов.
Через два года, в ноябре 2020 г., законопроект был отозван из Госдумы самим ВС. Новая версия инициативы была внесена в феврале 2021 г. уже с новым отзывом нового руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. В нем сказано, что законопроект нужно доработать в процессе работы, а идея гуманизации и уменьшения числа судимых является актуальной. Ранее руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов говорил «Ведомостям», что за 2022 г. из 578 751 осужденного более 70% были привлечены к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.
На первый взгляд, данное предложение ВС состоит в либерализации уголовного законодательства и уменьшении стигматизации граждан фактами судимости, а преступления, которые отнесены к уголовным проступкам, – являются крайне распространенными в российской обществе, но судимость по ним наступает редко, заявил «Ведомостям» Радов. «Зачастую в таких случаях либо истекают короткие сроки давности (два года по преступлениям небольшой тяжести), либо лицо освобождается от уголовной ответственности или наказания по иным основаниям», – объясняет юрист.