Госдума дала ход законопроекту об уголовном проступке

Через два года, в ноябре 2020 г., законопроект был отозван из Госдумы самим ВС. Новая версия инициативы была внесена в феврале 2021 г. уже с новым отзывом нового руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. В нем сказано, что законопроект нужно доработать в процессе работы, а идея гуманизации и уменьшения числа судимых является актуальной. Ранее руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов говорил «Ведомостям», что за 2022 г. из 578 751 осужденного более 70% были привлечены к уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести.