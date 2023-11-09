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Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Ведомости

Российские средства ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в районе населенного пункта Коптево ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

Также за сутки ПВО перехватила семь реактивных снарядов HIMARS и уничтожила 38 украинских беспилотников.

В общей сложности российские военные отразили восемь атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.  

Также на Херсонском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли огневое поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Всего за сутки было уничтожено пять танков, 17 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем М777, три гаубицы «Мста-Б» и др. 

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Кроме того, в районах Старомайорского и Ровнополя ДНР была пресечена деятельность двух групп украинских диверсантов.

Днем ранее ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов: по два МиГ-29 и Су-25, а также один Су-27. Кроме того, было уничтожено 31 украинский БПЛА, 11 снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действий было уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, более 8700 беспилотников, свыше 13 300 танков и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс и другая техника ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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