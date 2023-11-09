Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в ДНР
Российские средства ПВО сбили МиГ-29 ВСУ в районе населенного пункта Коптево ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также за сутки ПВО перехватила семь реактивных снарядов HIMARS и уничтожила 38 украинских беспилотников.
В общей сложности российские военные отразили восемь атак ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Запорожском направлениях.
Также на Херсонском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли огневое поражение ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Всего за сутки было уничтожено пять танков, 17 боевых бронированных машин, семь артиллерийских систем М777, три гаубицы «Мста-Б» и др.
Кроме того, в районах Старомайорского и Ровнополя ДНР была пресечена деятельность двух групп украинских диверсантов.
Днем ранее ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов: по два МиГ-29 и Су-25, а также один Су-27. Кроме того, было уничтожено 31 украинский БПЛА, 11 снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действий было уничтожено 533 самолета, 254 вертолета, более 8700 беспилотников, свыше 13 300 танков и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс и другая техника ВСУ.