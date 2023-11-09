Российские средства ПВО сбили украинский МиГ-29 в ДНР

Днем ранее ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов: по два МиГ-29 и Су-25, а также один Су-27. Кроме того, было уничтожено 31 украинский БПЛА, 11 снарядов HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM.