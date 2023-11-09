Песков сообщил о планах объединить прямую линию Путина и пресс-конференцию

«Прямая линия с Владимиром Путиным» – это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые «прямую линию» провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2020 г. «прямая линия» и традиционная большая пресс-конференция Путина были впервые объединены. В 2021 г. мероприятие прошло в июне. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.