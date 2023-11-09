Песков сообщил о планах объединить прямую линию Путина и пресс-конференцию
В этом году «прямая линия» и ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина будет объединена в одно мероприятие. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Песков также уточнил, что дата мероприятия уже определена, но не уточнил ее.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» – это формат, в котором президент в прямом эфире отвечает на вопросы россиян и иностранцев. Впервые «прямую линию» провели в 2001 г., и затем она проходила каждый год, кроме 2004 и 2012 гг. В 2020 г. «прямая линия» и традиционная большая пресс-конференция Путина были впервые объединены. В 2021 г. мероприятие прошло в июне. Тогда в ходе трансляции президент ответил на 81 вопрос в течение чуть более четырех часов.
В 2022 г. ни «прямой линии», ни большой пресс-конференции, которая традиционно проходит в декабре, не было. Летом прошлого года Песков допускал, что мероприятия могут быть объединены в одно, но точного решения к тому моменту не было.