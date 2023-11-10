Главный советник Байдена по делам Европы Слоут подала в отставку

Как пишет Politico, Слоут занималась разработкой ключевых элементов трансатлантической стратегии новой команды и сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита ЕС. С ее подачи была также создана группа восточноевропейских стран НАТО «Бухарестская девятка», которая объединилась для укрепления региона. Во время ее работы отношения США и Европы заметно улучшились, отметили собеседники издания.