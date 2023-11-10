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Главный советник Байдена по делам Европы Слоут подала в отставку

Ведомости

Главный советник президента США Джо Байдена по делам Европы Аманда Слоут приняла решение подать в отставку, пишет Politico. 

«Это были удивительные три года, но пришло время. Я устала», – сказала она. Предполагается, что ее полномочия истекут на следующей неделе 17 ноября. 

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Как пишет Politico, Слоут занималась разработкой ключевых элементов трансатлантической стратегии новой команды и сопровождала Байдена в восьми поездках в Европу, в том числе на пять саммитов НАТО и два саммита ЕС. С ее подачи была также создана группа восточноевропейских стран НАТО «Бухарестская девятка», которая объединилась для укрепления региона. Во время ее работы отношения США и Европы заметно улучшились, отметили собеседники издания. 

В феврале этого года в отставку подал советник Байдена по делам России и Центральной Азии Эрик Грин. По информации Bloomberg, он был связан с работой во внешнеполитической сфере более 30 лет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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