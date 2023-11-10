Украина рассорила кандидатов-республиканцев

Хотя Трамп не принял участия в мероприятии, о нем не забыли. Только Хейли и Десантис открыто раскритиковали Трампа. Они заявили, что его кандидатура не соответствует современным реалиям. Бывший президент остается фаворитом в борьбе за номинацию. По данным опроса YouGov, проведенного в период с 31 октября по 3 ноября, он сохраняет огромный отрыв с результатом в 61%. На 2-м месте Десантис с 18%, на 3-м – Хейли с 9%. Рамасвами набрал 5%, Скотт – 4%, Кристи – 2%. «На них невозможно смотреть. Один из наиболее тупых сказал, что у Трампа нет мужества предстать перед публикой. Послушайте, я прямо сейчас стою перед десятками тысяч людей и это идет по телевизору. Это чертовски сложнее, чем дебаты», – заявил сам экс-президент.