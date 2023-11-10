Украина рассорила кандидатов-республиканцев

Украина рассорила кандидатов-республиканцевНо Израиль они поддержали безоговорочно
Третьи по счету дебаты кандидатов на номинацию в президенты от республиканской партии прошли 9 ноября (по московскому времени) снова без участия экс-президента Дональда Трампа. Из 15 ранее заявивших об участии в праймериз до очередных дебатов дошло только пятеро: Никки Хейли, Рон Десантис, Вивек Рамасвами, Крис Кристи и Тим Скотт. Дебаты продлились почти два часа, из них почти час посвятили разговору о внешней политике, которая обычно мало интересует избирателей.
Модераторы начали с операции Израиля против «Хамас». Все присутствующие кандидаты выразили поддержку Тель-Авиву. Хейли призвала всесторонне помогать Израилю и обвинила Иран в эскалации конфликта. С ней согласился Скотт, сравнивший Иран с «головой змеи», которую нужно «отрезать». Рамасвами одобрил действия Израиля, но предостерег от радикальных решений со стороны США. Израилю посвятили 20 минут.
Затем начались дискуссии об Украине – и лишь они разделили участников на два лагеря. Хейли, Кристи и Скотт заявили о необходимости продолжить поддержку Киева. Последний не уточнил, что подразумевается под поддержкой, но заверил, что она должна оказываться только после проверки освоения уже выделенных Украине средств. Он напомнил, что Израиль остается приоритетным направлением по оказанию помощи.
Хейли считает, что Киеву нужно посылать оружие, а не деньги. Она заявила, что Китай, Россия и Иран образовали «несвященный союз», направленный на ослабление американского влияния в мире. Этим она аргументировала необходимость оказания помощи Украине.
Рамасвами сказал, что происходящее на Украине – это «не борьба добра со злом», и обвинил сторонников оказания помощи Киеву в растрате средств налогоплательщиков. Десантис заявил, что конфликту на Украине должен быть «положен конец», а США следует сосредоточиться на «главной угрозе» – Коммунистической партии Китая. Обсуждению Украины посвятили девять минут.
Говоря о Китае, все кандидаты подчеркнули необходимость наращивания военной мощи США и ужесточения политики в отношении КНР. Хейли предложила разорвать «все формальные» и «нормальные» торговые отношения с Китаем, до тех пор пока он не будет противодействовать контрабанде фентанила в США. Рамасвами заявил, что намерен запретить китайцам приобретать земельные участки в США, «выпихнуть» КНР из ВТО, а также «спросить» за пандемию.
Все кандидаты поддержали идею запретить Tik-Tok, объяснив это пагубным влиянием китайской социальной сети на американскую молодежь. В общем Китаю посвятили 19 минут.
Хотя Трамп не принял участия в мероприятии, о нем не забыли. Только Хейли и Десантис открыто раскритиковали Трампа. Они заявили, что его кандидатура не соответствует современным реалиям. Бывший президент остается фаворитом в борьбе за номинацию. По данным опроса YouGov, проведенного в период с 31 октября по 3 ноября, он сохраняет огромный отрыв с результатом в 61%. На 2-м месте Десантис с 18%, на 3-м – Хейли с 9%. Рамасвами набрал 5%, Скотт – 4%, Кристи – 2%. «На них невозможно смотреть. Один из наиболее тупых сказал, что у Трампа нет мужества предстать перед публикой. Послушайте, я прямо сейчас стою перед десятками тысяч людей и это идет по телевизору. Это чертовски сложнее, чем дебаты», – заявил сам экс-президент.
Что бы другие кандидаты ни говорили, им не одолеть Трампа, считает руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлева. Эксперт полагает, что экс-президенту в очередной раз, как и в 2016 г., удалось отделить себя от истеблишмента. Именно это дает ему преимущества, отметила Журавлева. Также она считает, что внешняя политика на президентских выборах не приоритет для граждан и не сможет помочь ни одному кандидату перехватить первенство у Трампа.
Внешнеполитическая тематика дает кандидатам возможность выражаться более свободно и ярко, что позволяет заработать не такие значительные, но «легкие» очки у избирателей, говорит эксперт РСМД Алексей Наумов. «Но республиканцы, участвовавшие в дебатах, смогут претендовать на выдвижение от партии, буквально только если Трамп умрет. Сейчас шансов у них нет», – резюмировал Наумов.