Трамп обходит Байдена в ключевых для победы штатах за год до выборов

Трамп обходит Байдена в ключевых для победы штатах за год до выборовМичиган, Пенсильвания и Аризона теперь поддерживают республиканца
Экс-президент США и кандидат на этот пост республиканец Дональд Трамп опережает действующего главу государства демократа Джо Байдена в важнейших для победы колеблющихся штатах (swing states). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой The New York Times (NYT) совместно с Сиенским колледжем за год до выборов, которые запланированы на 5 ноября 2024 г.
Согласно опросу, избиратели в пяти из шести колеблющихся штатов – Неваде, Джорджии, Аризоне, Мичигане и Пенсильвании – предпочтут Байдену Трампа. Наибольший отрыв у бывшего американского лидера наблюдается в Неваде: там за Трампа готовы проголосовать 52%, в то время как за Байдена – 41%. В Джорджии и Аризоне в пользу Трампа высказались 49%, в Мичигане и Пенсильвании – 48%. Одержать виртуальную победу Байдену удалось только в Висконсине, где он набрал 47% против 45% у Трампа.
Помимо этого значительное количество респондентов – 71% всего электората и 54% сторонников действующего президента – посчитало Байдена, которому 20 ноября исполняется 81 год, слишком старым для успешного исполнения президентских обязанностей. При этом про 77-летнего Трампа подобное заявили только 19% его сторонников и 39% электората в целом. Кроме того, 62% опрошенных сочли Байдена человеком, лишенным эффективной «остроты ума». Опрошенные избиратели с перевесом в 59% против 37% заявили, что в вопросах экономики они больше доверяют Трампу, чем Байдену.
При этом отмечается, что и Байден, и Трамп «глубоко и одинаково» непопулярны у избирателей. Более того, две трети участников опроса заявили, что американская нация «идет по неправильному пути».
Как пишет NYT, в 2020 г. ключом к победе Байдена стал его успех в колеблющихся штатах из числа так называемого ржавого пояса – Мичигане и Пенсильвании – наряду с удачными результатами в более южных Аризоне и Джорджии. Победа в этих штатах и Висконсине дала Байдену в общей сложности голоса 73 выборщиков из 276. Трамп всего получил тогда 262 голоса выборщиков. Его активная борьба за сомневающиеся штаты привела к одному из уголовных обвинений, которое было предъявлено за звонок госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру после выборов с требованием «найти» необходимые ему для победы 11 780 голосов избирателей. Теперь же во всех этих штатах, за исключением Висконсина, общественное мнение склоняется в пользу Трампа, наиболее вероятного кандидата в президенты от республиканской партии.
Опрос NYT, практически официального рупора демократической партии, – часть скоординированной атаки на Байдена, целью которой является вывод его из президентской гонки, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Действующая администрация не смогла выработать четкую линию поведения на Ближнем Востоке, в результате чего страна еще сильнее раскололась по линиям исламофобии и антисемитизма. Как итог, по мнению ряда демократов, Байден стал неэффективным президентом, который приносит стране внутренние и внешние проблемы, и потому не должен идти на второй срок. Действующий хозяин Белого дома, продолжает эксперт, теряет популярность одновременно как среди произраильского электората, так и среди арабского населения США, которые имеют в упомянутых ключевых штатах представительство от 5 до 10%. С учетом всех этих факторов неудивительно, что на Байдена нападают с целью вывести его из предвыборной гонки, резюмирует Васильев.
На выборах президента США особенно внимательно следят за штатами без устойчивой партийной принадлежности как раз вроде Мичигана и Пенсильвании, поясняет научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Из-за неоднородности электората подсчет голосов в подобных штатах на прошлых выборах стал предметом споров и обвинений в фальсификации со стороны республиканцев. Решающее влияние колеблющихся штатов сохранится и на выборах 2024 г., уверен эксперт.
По словам Кортунова, многие демократы действительно считают, что Байден в силу возраста не годится в кандидаты и что его программа направлена в прошлое, а не в будущее. Тем не менее партийная машина в США всегда работает на действующего президента, а в руках Байдена сосредоточено много влияния и административного ресурса. Кроме того, добавляет Кортунов, к Байдену близки кланы Клинтонов и Обамы, которые де-факто контролируют сейчас демпартию, а значит, ее истеблишмент тоже поддерживает действующего президента.