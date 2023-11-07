Трамп обходит Байдена в ключевых для победы штатах за год до выборов

Как пишет NYT, в 2020 г. ключом к победе Байдена стал его успех в колеблющихся штатах из числа так называемого ржавого пояса – Мичигане и Пенсильвании – наряду с удачными результатами в более южных Аризоне и Джорджии. Победа в этих штатах и Висконсине дала Байдену в общей сложности голоса 73 выборщиков из 276. Трамп всего получил тогда 262 голоса выборщиков. Его активная борьба за сомневающиеся штаты привела к одному из уголовных обвинений, которое было предъявлено за звонок госсекретарю Джорджии Брэду Раффенспергеру после выборов с требованием «найти» необходимые ему для победы 11 780 голосов избирателей. Теперь же во всех этих штатах, за исключением Висконсина, общественное мнение склоняется в пользу Трампа, наиболее вероятного кандидата в президенты от республиканской партии.