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Песков назвал военкоров героями

Ведомости

Военкоры, которые освещают события на передовой, рискуя своими жизнями, являются героями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать ситуацию со слежкой за семьей военкора Александра Коца.

«Смотрите, наши военкоры действительно герои. Они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам с вами, но и всему миру о том, что там происходит, но также они рискуют своей жизнью и дома, в местных условиях. Произошедшее с Коцем, с его семьей красноречиво об этом свидетельствует», – рассказал Песков.

Представитель Кремля также призвал довериться спецслужбам в вопросе противодействия террористической деятельности украинской стороны, подчеркнув необходимость и самостоятельно соблюдать меры предосторожности.

9 ноября Бутырский суд Москвы отправил до 7 января под домашний арест Леонида Гутарова, которого обвиняют в слежке за Коцем. Первоначально следствие было возбуждено по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, но позднее предъявили другое обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Мужчина, как утверждается, признал вину. По версии следствия, Гутаров несколько дней следил за семьей Коца, а также пытался обманом выведать у его жены информацию о работе военкора.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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