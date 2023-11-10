Песков назвал военкоров героями

«Смотрите, наши военкоры действительно герои. Они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам с вами, но и всему миру о том, что там происходит, но также они рискуют своей жизнью и дома, в местных условиях. Произошедшее с Коцем, с его семьей красноречиво об этом свидетельствует», – рассказал Песков.