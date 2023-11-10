Песков назвал военкоров героями
Военкоры, которые освещают события на передовой, рискуя своими жизнями, являются героями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать ситуацию со слежкой за семьей военкора Александра Коца.
«Смотрите, наши военкоры действительно герои. Они рискуют своей жизнью не только на передовой, освещая события, рассказывая не только нам с вами, но и всему миру о том, что там происходит, но также они рискуют своей жизнью и дома, в местных условиях. Произошедшее с Коцем, с его семьей красноречиво об этом свидетельствует», – рассказал Песков.
Представитель Кремля также призвал довериться спецслужбам в вопросе противодействия террористической деятельности украинской стороны, подчеркнув необходимость и самостоятельно соблюдать меры предосторожности.
9 ноября Бутырский суд Москвы отправил до 7 января под домашний арест Леонида Гутарова, которого обвиняют в слежке за Коцем. Первоначально следствие было возбуждено по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста, но позднее предъявили другое обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Мужчина, как утверждается, признал вину. По версии следствия, Гутаров несколько дней следил за семьей Коца, а также пытался обманом выведать у его жены информацию о работе военкора.