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Политика

В Германии «пророссийских хакеров» обвинили в кибератаках

Ведомости

«Пророссийская хакерская группировка» NoName057(16) могла атаковать сайт немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn, пишет Spiegel со ссылкой на конфиденциальный доклад правительства Германии.

В Telegram-канале NoName057(16) 1 ноября в ответ на информацию о том, что Германия пообещала дополнительно поставить Украине 14 танков Leopard 2А4 в 2024 г., появились сообщения «Идем громить немецкие интернет-порталы» и «Продолжаем крушить немецкую интернет-инфраструктуру».

После этого, по сообщению издания, корпоративный сайт Deutsche Bahn «неоднократно оказывался недоступен в течение короткого времени». Также, согласно конфиденциальному отчету Федерального министерства внутренних дел, Национальный ситуационный центр информационных технологий обнаружил, что в список попали сайты, принадлежащие Министерству обороны Германии и других ведомств.

Отмечается, что в отличие от аналогичных «пророссийских групп», таких как KillNet, люди, стоящие за NoName057(16), не используют собственную бот-сеть. Вместо этого «хактивисты» предоставляют инструмент для DDoS-атак и призывают сочувствующих скачать его и использовать против указанных целей за вознаграждение.

30 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управления кадровой службы США сообщило, что «русскоязычная хакерская группа» получила доступ к электронным адресам около 632 000 федеральных служащих министерств обороны и юстиции США во время масштабной атаки на систему MOVEit 28 и 29 мая. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Clop, или Cl0p, от их действий пострадали более 2500 организаций. Среди пострадавших – поставщик государственных услуг Maximus Inc. и управление автотранспорта штата Луизиана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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