В Германии «пророссийских хакеров» обвинили в кибератаках

30 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управления кадровой службы США сообщило, что «русскоязычная хакерская группа» получила доступ к электронным адресам около 632 000 федеральных служащих министерств обороны и юстиции США во время масштабной атаки на систему MOVEit 28 и 29 мая. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Clop, или Cl0p, от их действий пострадали более 2500 организаций. Среди пострадавших – поставщик государственных услуг Maximus Inc. и управление автотранспорта штата Луизиана.