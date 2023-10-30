Bloomberg: хакеры получили доступ к данным 632 000 госслужащих США
«Русскоязычная хакерская группа» получила доступ к электронным адресам около 632 000 федеральных служащих министерств обороны и юстиции США во время масштабной атаки на систему MOVEit 28 и 29 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управления кадровой службы США.
По данным управления, хакеры использовали недостатки популярного средства передачи файлов MOVEit, в результате чего получили доступ к адресам электронной почты государственных служащих, ссылкам на опросы и внутренним кодам. Пострадавшими оказались сотрудники министерства юстиции и различных подразделений Пентагона: ВВС, армии, инженерных войск США, аппарата министра обороны, объединенного штаба, а также оборонных агентств и полевых подразделений.
Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Clop, или Cl0p. По словам аналитика угроз из компании Emsisoft Бретта Кэллоу, от их действий пострадали более 2 500 организаций. Среди пострадавших – поставщик государственных услуг Maximus Inc. и управление автотранспорта штата Луизиана.
Представитель Progress Software Corp., материнской компании MOVEit, сообщил, что компания приняла меры по снижению последствий кибератаки. Представитель Westat заявил, что компания провела масштабное расследование и совместно со сторонними специалистами оценила уровень безопасности соответствующих систем и снизила вероятность повторения подобных инцидентов в будущем.
3 сентября газета The Daily Mirror сообщила, что в сети появились данные о военных объектах и тюрьмах строгого режима Великобритании после атаки хакеров в начале августа. Хакеры, которые якобы связаны с Россией, атаковали базы данных компании Zaun. За атакой якобы стоит хакерская группа LockBit.