Bloomberg: хакеры получили доступ к данным 632 000 госслужащих США

«Русскоязычная хакерская группа» получила доступ к электронным адресам около 632 000 федеральных служащих министерств обороны и юстиции США во время масштабной атаки на систему MOVEit 28 и 29 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управления кадровой службы США.