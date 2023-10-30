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Bloomberg: хакеры получили доступ к данным 632 000 госслужащих США

Ведомости

«Русскоязычная хакерская группа» получила доступ к электронным адресам около 632 000 федеральных служащих министерств обороны и юстиции США во время масштабной атаки на систему MOVEit 28 и 29 мая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управления кадровой службы США.

По данным управления, хакеры использовали недостатки популярного средства передачи файлов MOVEit, в результате чего получили доступ к адресам электронной почты государственных служащих, ссылкам на опросы и внутренним кодам. Пострадавшими оказались сотрудники министерства юстиции и различных подразделений Пентагона: ВВС, армии, инженерных войск США, аппарата министра обороны, объединенного штаба, а также оборонных агентств и полевых подразделений.

Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группировка Clop, или Cl0p. По словам аналитика угроз из компании Emsisoft Бретта Кэллоу, от их действий пострадали более 2 500 организаций. Среди пострадавших – поставщик государственных услуг Maximus Inc. и управление автотранспорта штата Луизиана.

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Представитель Progress Software Corp., материнской компании MOVEit, сообщил, что компания приняла меры по снижению последствий кибератаки. Представитель Westat заявил, что компания провела масштабное расследование и совместно со сторонними специалистами оценила уровень безопасности соответствующих систем и снизила вероятность повторения подобных инцидентов в будущем.

3 сентября газета The Daily Mirror сообщила, что в сети появились данные о военных объектах и тюрьмах строгого режима Великобритании после атаки хакеров в начале августа. Хакеры, которые якобы связаны с Россией, атаковали базы данных компании Zaun. За атакой якобы стоит хакерская группа LockBit.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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