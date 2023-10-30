Хакеры взломали сайты НСПК и платежной системы «Мир»

Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 г. НСПК также с 2015 г. обрабатывает все транзакции по всем банковским картам внутри страны. По данным ЦБ, доля национальной платежной системы «Мир» в общем объеме внутрироссийских операций увеличилась и в начале июля 2023 г. достигла 49,4%, что на 8,1 процентного пункта больше по сравнению с 2022 г.