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Хакеры взломали сайты НСПК и платежной системы «Мир»

Ведомости

Вечером в понедельник злоумышленники взломали сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы «Мир», убедился корреспондент «Ведомостей». Информацию о взломе подтвердили в НСПК. На данный момент оба сайта не работают.

«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.

На главной странице НСПК появилось сообщение о новом сайте, который «любезно изготовили партнеры Dump Forums» в обмен на все персональные данные клиентов, разработке «новейшей процессинговой системы «Береста», которая защищает от хакерских атак», и новом расчетном средстве — ракушках каури.

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Представитель НСПК заявил, что сайт является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре. «Получить с сайта доступ к каким-либо системам компании невозможно», – отметил он.

Сайт был разработан и обслуживается сторонним подрядчиком, сказал представитель НСПК, но назвать подрядчика отказался. Сервера и центры обработки данных компании не имеют доступа в интернет, добавил он.

Обработка всех платежей по банковским картам и операций через СБП осуществляется НСПК в штатном режиме, заверил представитель компании.

Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 г. НСПК также с 2015 г. обрабатывает все транзакции по всем банковским картам внутри страны. По данным ЦБ, доля национальной платежной системы «Мир» в общем объеме внутрироссийских операций увеличилась и в начале июля 2023 г. достигла 49,4%, что на 8,1 процентного пункта больше по сравнению с 2022 г.

Кроме того НСПК совместно с ЦБ разработали Систему быстрых платежей (СБП) и запустили ее в 2019 г. ЦБ выступает оператором и расчетным центром системы, а НСПК – операционным и платежным клиринговым центром. Сейчас к СБП подключено 208 банков. Система позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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