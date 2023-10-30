Хакеры взломали сайты НСПК и платежной системы «Мир»
Вечером в понедельник злоумышленники взломали сайт Национальной платежной системы (НСПК) и платежной системы «Мир», убедился корреспондент «Ведомостей». Информацию о взломе подтвердили в НСПК. На данный момент оба сайта не работают.
«Ведомости» направили запрос в Роскомнадзор.
На главной странице НСПК появилось сообщение о новом сайте, который «любезно изготовили партнеры Dump Forums» в обмен на все персональные данные клиентов, разработке «новейшей процессинговой системы «Береста», которая защищает от хакерских атак», и новом расчетном средстве — ракушках каури.
Представитель НСПК заявил, что сайт является только визитной карточкой с информацией о деятельности компании и не содержит никаких конфиденциальных данных, а также не имеет отношения к платежной инфраструктуре. «Получить с сайта доступ к каким-либо системам компании невозможно», – отметил он.
Сайт был разработан и обслуживается сторонним подрядчиком, сказал представитель НСПК, но назвать подрядчика отказался. Сервера и центры обработки данных компании не имеют доступа в интернет, добавил он.
Обработка всех платежей по банковским картам и операций через СБП осуществляется НСПК в штатном режиме, заверил представитель компании.
Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 г. НСПК также с 2015 г. обрабатывает все транзакции по всем банковским картам внутри страны. По данным ЦБ, доля национальной платежной системы «Мир» в общем объеме внутрироссийских операций увеличилась и в начале июля 2023 г. достигла 49,4%, что на 8,1 процентного пункта больше по сравнению с 2022 г.
Кроме того НСПК совместно с ЦБ разработали Систему быстрых платежей (СБП) и запустили ее в 2019 г. ЦБ выступает оператором и расчетным центром системы, а НСПК – операционным и платежным клиринговым центром. Сейчас к СБП подключено 208 банков. Система позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду.