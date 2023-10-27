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Общество

Власти Крыма сообщили о массовой кибератаке на местных провайдеров

Ведомости

На провайдеров интернета в Крыму совершается внешняя массовая кибератака, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

«Идет отражение атаки и восстановление полноценной работы провайдеров», – написал Крючков в Telegram-канале.

Он предупредил, что из-за кибератак возможны перебои в работе некоторых сервисов.

В мае крымский оператор связи «Миранда-медиа» сообщил об одной из крупнейших за историю компании хакерских атак. На ее устранение понадобилось 16 часов. Хакеры предприняли попытку уничтожить инфраструктуру оператора. Как отметили в компании, во время проведения специальной военной операции телекоммуникации «находятся под особым прицелом противника», а DdoS-атаки совершаются чаще, чем обычно.

25 октября статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что российские госучреждения и СМИ ежедневно подвергаются мощным хакерским атакам. Он отметил, что обеспечение глобальной информационной безопасности является «серьезным вызовом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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