Власти Крыма сообщили о массовой кибератаке на местных провайдеров
На провайдеров интернета в Крыму совершается внешняя массовая кибератака, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Идет отражение атаки и восстановление полноценной работы провайдеров», – написал Крючков в Telegram-канале.
Он предупредил, что из-за кибератак возможны перебои в работе некоторых сервисов.
В мае крымский оператор связи «Миранда-медиа» сообщил об одной из крупнейших за историю компании хакерских атак. На ее устранение понадобилось 16 часов. Хакеры предприняли попытку уничтожить инфраструктуру оператора. Как отметили в компании, во время проведения специальной военной операции телекоммуникации «находятся под особым прицелом противника», а DdoS-атаки совершаются чаще, чем обычно.
25 октября статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что российские госучреждения и СМИ ежедневно подвергаются мощным хакерским атакам. Он отметил, что обеспечение глобальной информационной безопасности является «серьезным вызовом».