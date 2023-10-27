Власти Крыма сообщили о массовой кибератаке на местных провайдеров

В мае крымский оператор связи «Миранда-медиа» сообщил об одной из крупнейших за историю компании хакерских атак. На ее устранение понадобилось 16 часов. Хакеры предприняли попытку уничтожить инфраструктуру оператора. Как отметили в компании, во время проведения специальной военной операции телекоммуникации «находятся под особым прицелом противника», а DdoS-атаки совершаются чаще, чем обычно.