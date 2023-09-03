СМИ: хакеры «слили» данные о военных объектах Великобритании

В случае признания россиянина виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения в США. Минфин США в том же месяце внес Матвеева в санкционный список, связанный с кибербезопасностью. Сообщалось, что Матвеев известен как Wazawaka и Uhodiransomwar.