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СМИ: хакеры «слили» данные о военных объектах Великобритании

Ведомости

В сети появились данные о военных объектах и тюрьмах строгого режима Великобритании после атаки хакеров в начале августа. Об этом сообщила газета The Daily Mirror.

Хакеры, которые якобы связаны с Россией, атаковали базы данных компании Zaun. По данным газеты, доступ к опубликованной информации можно получить «с помощью специального программного обеспечения».

За атакой стоит хакерская группа LockBit, отмечает газета. В мае госдеп США объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию о гражданине России Михаиле Матвееве, которому предъявили обвинение в кибервымогательствах. В частности, по заявлению ведомства, Матвеев с 2020 г. использовал программы-вымогатели LockBit, Babuk и Hive. 

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В случае признания россиянина виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения в США. Минфин США в том же месяце внес Матвеева в санкционный список, связанный с кибербезопасностью. Сообщалось, что Матвеев известен как Wazawaka и Uhodiransomwar.

В июне СМИ сообщали об атаках на правительственные учреждения США. Тогда также отмечалось, что злоумышленники якобы связаны с русскоязычной группой Clop. Хакеры для доступа к данным использовали уязвимость в программном обеспечении, которое «широко» используется в США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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