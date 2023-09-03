СМИ: хакеры «слили» данные о военных объектах Великобритании
В сети появились данные о военных объектах и тюрьмах строгого режима Великобритании после атаки хакеров в начале августа. Об этом сообщила газета The Daily Mirror.
Хакеры, которые якобы связаны с Россией, атаковали базы данных компании Zaun. По данным газеты, доступ к опубликованной информации можно получить «с помощью специального программного обеспечения».
За атакой стоит хакерская группа LockBit, отмечает газета. В мае госдеп США объявил о вознаграждении в $10 млн за информацию о гражданине России Михаиле Матвееве, которому предъявили обвинение в кибервымогательствах. В частности, по заявлению ведомства, Матвеев с 2020 г. использовал программы-вымогатели LockBit, Babuk и Hive.
В случае признания россиянина виновным ему грозит до 20 лет тюремного заключения в США. Минфин США в том же месяце внес Матвеева в санкционный список, связанный с кибербезопасностью. Сообщалось, что Матвеев известен как Wazawaka и Uhodiransomwar.
В июне СМИ сообщали об атаках на правительственные учреждения США. Тогда также отмечалось, что злоумышленники якобы связаны с русскоязычной группой Clop. Хакеры для доступа к данным использовали уязвимость в программном обеспечении, которое «широко» используется в США.