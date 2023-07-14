В структуре «Ростелекома» оценили ущерб компаний от кибератак в среднем в 20 млн рублей
Ущерб российских компаний от кибератак с начала года вырос на треть и составил в среднем 20 млн руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «РТК-Солар» (входит в «Ростелеком» и занимается кибербезопасностью), основанные на опросе 300 представителей крупного бизнеса и госсектора.
Такая динамика объясняется «многовекторностью атак» и их «деструктивным воздействием на бизнес-процессы». По данным «РТК-Солар», наиболее серьезными инцидентами в компаниях чаще всего называют хищение средств, контроль сетевого оборудования, компрометацию или заражение сетей, атаки через подрядчика, а также нарушение работы сайта и приложений. В частности, при атаке на крупных онлайн-ритейлеров объем недополученной прибыли на фоне простаивающего сайта может достигать миллиардов рублей.
С оценкой согласились в Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ). Там отметили, что кибератаки не прекращались с начала спецоперации. По словам главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, сейчас кибератаки стали значительно сложнее, в результате чего увеличивается время и стоимость реагирования на инциденты.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование компании StormWall писали, что почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак. Отмечалось, что все 100 компаний рейтинга обеспечивают защиту сайта лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера. Но если злоумышленники будут атаковать ресурс конкретной компании, то 30% компаний не смогут его защитить, – по оценкам аналитиков, именно по такому сценарию происходит более 90% DDoS-атак.
Увеличение количества кибератак отмечалось и по итогам 2022 г. Аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич рассказывал «Ведомостям», что в прошлом году атаки хакеров на госсектор увеличились в 2–3 раза.