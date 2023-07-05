В РЖД сообщили о восстановлении работы сайта после хакерской атаки
«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения», – говорится в сообщении.
Проблемы с доступом к сервисам РЖД возникли днем 5 июля. Сообщалось, что с перебоями работали приложение и сайт перевозчика.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование компании StormWall писали, что почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак. Отмечалось, что все 100 компаний рейтинга обеспечивают защиту сайта лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера. Но если злоумышленники будут атаковать ресурс конкретной компании, то 30% компаний не смогут его защитить, – по оценкам аналитиков, именно по такому сценарию происходит более 90% DDoS-атак.
Увеличение количества кибератак отмечалось и по итогам 2022 г. Аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич рассказывал «Ведомостям», что в прошлом году атаки хакеров на госсектор увеличились в 2–3 раза.
Кроме того, это подтверждали и в представительстве Минцифры. В частности, в 2022 г. злоумышленники неоднократно атаковали портал «Госуслуги», однако все атаки, по заверению представителя министерства, «прошли без ущерба».