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Технологии

В РЖД сообщили о восстановлении работы сайта после хакерской атаки

Ведомости

Работа сайта и мобильного приложения РЖД восстановлена, сообщили в пресс-службе компании.

«Работа нашего сайта и мобильного приложения восстановлена, несмотря на продолжающиеся массированные атаки. В связи с этим, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании еще могут наблюдаться отдельные затруднения», – говорится в сообщении.

Проблемы с доступом к сервисам РЖД возникли днем 5 июля. Сообщалось, что с перебоями работали приложение и сайт перевозчика.

Треть крупнейших российских компаний пренебрегают защитой веб-сайтов от DDoS-атак

Хуже всего защищены сайты в телекоме, ТЭКе, финансовой отрасли и на транспорте

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование компании StormWall писали, что почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак. Отмечалось, что все 100 компаний рейтинга обеспечивают защиту сайта лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера. Но если злоумышленники будут атаковать ресурс конкретной компании, то 30% компаний не смогут его защитить, – по оценкам аналитиков, именно по такому сценарию происходит более 90% DDoS-атак.

Увеличение количества кибератак отмечалось и по итогам 2022 г. Аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич рассказывал «Ведомостям», что в прошлом году атаки хакеров на госсектор увеличились в 2–3 раза.

Кроме того, это подтверждали и в представительстве Минцифры. В частности, в 2022 г. злоумышленники неоднократно атаковали портал «Госуслуги», однако все атаки, по заверению представителя министерства, «прошли без ущерба».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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