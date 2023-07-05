В РЖД сообщили о восстановлении работы сайта после хакерской атаки

Ранее «Ведомости» со ссылкой на исследование компании StormWall писали, что почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак. Отмечалось, что все 100 компаний рейтинга обеспечивают защиту сайта лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера. Но если злоумышленники будут атаковать ресурс конкретной компании, то 30% компаний не смогут его защитить, – по оценкам аналитиков, именно по такому сценарию происходит более 90% DDoS-атак.