РЖД сообщила о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании
«Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме», – говорится в сообщении РЖД.
Во время подготовки новости сайт компании и приложение работали с перебоями.
В исследовании компании StormWall, о котором 4 июля написали «Ведомости», говорилось, что почти треть крупнейших по выручке российских компаний не обеспечивают надлежащий уровень защиты сайтов от DDoS-атак.
Все 100 компаний рейтинга обеспечивают защиту сайта лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера. Но если злоумышленники будут атаковать ресурс конкретной компании, то 30% компаний не смогут его защитить. Именно по такому сценарию происходит более 90% DDoS-атак, считают аналитики StormWall.