РЖД сообщила о хакерской атаке на сайт и мобильное приложение компании

Все 100 компаний рейтинга обеспечивают защиту сайта лишь на низком сетевом уровне хостинг-провайдера. Но если злоумышленники будут атаковать ресурс конкретной компании, то 30% компаний не смогут его защитить. Именно по такому сценарию происходит более 90% DDoS-атак, считают аналитики StormWall.