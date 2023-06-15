Газета
Технологии

СМИ сообщили о «глобальной» кибератаке на правительственные учреждения США

Ведомости

Несколько правительственных учреждений США пострадали в результате «глобальной» кибератаки, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Хакеры для доступа к данным использовали уязвимость в программном обеспечении (ПО), которое «широко» используется в США. Помощник директора агентства по кибербезопасности Эрик Голдштейн сообщил, что агентство «оказывает поддержку нескольким федеральным структурам, которые подверглись атаке».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

CNN отмечает, что пока непонятно, имеют ли хакеры связи с русскоязычной группой Clop, которая ранее взяла на себя ответственность за взлом ПО MOVEit Transfer. Также телеканал отмечает, что группировка взяла ответственность за атаки, которые затронули BBC, British Airways, Shell и др.

Масштабная хакерская атака на университеты США и правительства штатов началась две недели назад. Были похищены данные в том числе Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе и Университета Джорджии. Участившиеся атаки хакеров усиливают давление на чиновников, которые пообещали положить конец деятельности вымогателей, пишет CNN.

Ранее по теме: В «Ростелекоме» заявили, что DDoS-атаки на Россию не достигают эффекта

В марте корпорация Microsoft сообщила о взломе своего почтового клиента Outlook. Хакеры в период с апреля по декабрь 2022 г. использовали неизвестную уязвимость в ПО почтового сервиса. По данным корпорации, кибератакам были подвержены менее 15 организаций. В Microsoft считают, что атаку совершила хакерская группа APT28 (Fancy Bear/ Strontium), которую в США связывают с «российской военной разведкой».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных