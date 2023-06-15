СМИ сообщили о «глобальной» кибератаке на правительственные учреждения США
Несколько правительственных учреждений США пострадали в результате «глобальной» кибератаки, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Хакеры для доступа к данным использовали уязвимость в программном обеспечении (ПО), которое «широко» используется в США. Помощник директора агентства по кибербезопасности Эрик Голдштейн сообщил, что агентство «оказывает поддержку нескольким федеральным структурам, которые подверглись атаке».
CNN отмечает, что пока непонятно, имеют ли хакеры связи с русскоязычной группой Clop, которая ранее взяла на себя ответственность за взлом ПО MOVEit Transfer. Также телеканал отмечает, что группировка взяла ответственность за атаки, которые затронули BBC, British Airways, Shell и др.
Масштабная хакерская атака на университеты США и правительства штатов началась две недели назад. Были похищены данные в том числе Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе и Университета Джорджии. Участившиеся атаки хакеров усиливают давление на чиновников, которые пообещали положить конец деятельности вымогателей, пишет CNN.
В марте корпорация Microsoft сообщила о взломе своего почтового клиента Outlook. Хакеры в период с апреля по декабрь 2022 г. использовали неизвестную уязвимость в ПО почтового сервиса. По данным корпорации, кибератакам были подвержены менее 15 организаций. В Microsoft считают, что атаку совершила хакерская группа APT28 (Fancy Bear/ Strontium), которую в США связывают с «российской военной разведкой».