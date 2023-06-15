СМИ сообщили о «глобальной» кибератаке на правительственные учреждения США

В марте корпорация Microsoft сообщила о взломе своего почтового клиента Outlook. Хакеры в период с апреля по декабрь 2022 г. использовали неизвестную уязвимость в ПО почтового сервиса. По данным корпорации, кибератакам были подвержены менее 15 организаций. В Microsoft считают, что атаку совершила хакерская группа APT28 (Fancy Bear/ Strontium), которую в США связывают с «российской военной разведкой».