Microsoft сообщила о взломе своего почтового сервиса Outlook

3 марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что число кибератак на российские системы выросло на 65% с начала этого года. По его словам, такие атаки «зачастую носят характер выявления уязвимости, с тем чтобы в нужный момент эти уязвимости реализовать».