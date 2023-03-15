Microsoft сообщила о взломе своего почтового сервиса Outlook
Хакеры в период с апреля по декабрь 2022 г. использовали неизвестную уязвимость в программном обеспечении (ПО) почтового сервиса Outlook, говорится в отчете. По данным корпорации, кибератакам были подвержены менее 15 организаций.
3 марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что число кибератак на российские системы выросло на 65% с начала этого года. По его словам, такие атаки «зачастую носят характер выявления уязвимости, с тем чтобы в нужный момент эти уязвимости реализовать».
Заместитель директора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов в начале февраля отметил увеличение в разы числа кибератак с начала военной операции на Украине. Он заявил, что против России развернули «беспрецедентную по своим масштабам киберкомпанию», целью которой является вывести из строя информационную инфраструктуру и получить доступ к системам организаций и предприятий