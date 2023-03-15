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Microsoft сообщила о взломе своего почтового сервиса Outlook

Ведомости

Корпорация Microsoft сообщила о взломе своего почтового клиента Outlook, следует из отчета компании, который попал в распоряжение телеканала CNN.

Хакеры в период с апреля по декабрь 2022 г. использовали неизвестную уязвимость в программном обеспечении (ПО) почтового сервиса Outlook, говорится в отчете. По данным корпорации, кибератакам были подвержены менее 15 организаций.

В Microsoft считают, что атаку совершила хакерская группа APT28 (Fancy Bear/ Strontium), которую в США связывают с «российской военной разведкой», сообщил сайт BleepingComputer.

3 марта вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что число кибератак на российские системы выросло на 65% с начала этого года. По его словам, такие атаки «зачастую носят характер выявления уязвимости, с тем чтобы в нужный момент эти уязвимости реализовать».

Заместитель директора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов в начале февраля отметил увеличение в разы числа кибератак с начала военной операции на Украине. Он заявил, что против России развернули «беспрецедентную по своим масштабам киберкомпанию», целью которой является вывести из строя информационную инфраструктуру и получить доступ к системам организаций и предприятий

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных