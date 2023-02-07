В России зафиксировали рост числа кибератак с начала спецоперации

19 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что за 2022 г. удалось отразить около 50 000 кибератак на российские интернет-ресурсы. По его словам, государство «никогда ранее не подвергалось такому нашествию». Как рассказал «Ведомостям» аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич, в связи с политической ситуацией в 2022 г. к хакерам добавились так называемые «хактивисты», которых массово вербуют в соцсетях.