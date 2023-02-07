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В России зафиксировали рост числа кибератак с начала спецоперации

Ведомости

Количество кибератак на инфраструктуру России выросло с началом военной операции на Украине, сообщил ТАСС замдиректора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

«Количество компьютерных атак на объекты российской информационной инфраструктуры увеличилось в разы. Отмечается увеличение скорости реализации угроз: от момента появления сведений об угрозах, например, публикации сведений об уязвимостях до ее практической реализации проходит не более нескольких часов», – сказал Мурашов, выступая на пленарном заседании «Инфофорума-2023».

Способом реализации кибератак стала агитация хакеров через Telegram-каналы и распространение инструкций по их реализации, заявил Мурашов. По мнению замдиректора, главной причиной утечек персональных данных в России является небрежное отношение к серверам.

19 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что за 2022 г. удалось отразить около 50 000 кибератак на российские интернет-ресурсы. По его словам, государство «никогда ранее не подвергалось такому нашествию». Как рассказал «Ведомостям» аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич, в связи с политической ситуацией в 2022 г. к хакерам добавились так называемые «хактивисты», которых массово вербуют в соцсетях.

Ранее по теме: Около 50 000 кибератак отразили в России за прошлый год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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