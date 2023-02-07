В России зафиксировали рост числа кибератак с начала спецоперации
Количество кибератак на инфраструктуру России выросло с началом военной операции на Украине, сообщил ТАСС замдиректора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
«Количество компьютерных атак на объекты российской информационной инфраструктуры увеличилось в разы. Отмечается увеличение скорости реализации угроз: от момента появления сведений об угрозах, например, публикации сведений об уязвимостях до ее практической реализации проходит не более нескольких часов», – сказал Мурашов, выступая на пленарном заседании «Инфофорума-2023».
Способом реализации кибератак стала агитация хакеров через Telegram-каналы и распространение инструкций по их реализации, заявил Мурашов. По мнению замдиректора, главной причиной утечек персональных данных в России является небрежное отношение к серверам.
19 января вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что за 2022 г. удалось отразить около 50 000 кибератак на российские интернет-ресурсы. По его словам, государство «никогда ранее не подвергалось такому нашествию». Как рассказал «Ведомостям» аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич, в связи с политической ситуацией в 2022 г. к хакерам добавились так называемые «хактивисты», которых массово вербуют в соцсетях.