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Около 50 000 кибератак отразили в России за прошлый год

Ведомости

Около 50 000 хакерских атак на отечественные интернет-ресурсы были отражены в 2022 г., заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Мы никогда ранее не подвергались такому нашествию. И зафиксировано, и устранено 1600 инцидентов. Все они расследованы, успешно закрыты, подготовлены рекомендации по их дальнейшему предотвращению», – отметил Чернышенко (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, а в 2022 г. – государственный сектор. Вице-премьер добавил, что также было «выявлено много тысяч различных компьютерных уязвимостей».

В 2022 г. количество кибератак на госсектор в России увеличилось в 2–3 раза по сравнению с 2021 г., сообщал «Ведомостям» аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич.

Помимо этого, количество утечек конфиденциальной информации в российском госсекторе за 2022 г. выросло почти в 1,5 раза по сравнению с 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных