Около 50 000 кибератак отразили в России за прошлый год
Около 50 000 хакерских атак на отечественные интернет-ресурсы были отражены в 2022 г., заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Мы никогда ранее не подвергались такому нашествию. И зафиксировано, и устранено 1600 инцидентов. Все они расследованы, успешно закрыты, подготовлены рекомендации по их дальнейшему предотвращению», – отметил Чернышенко (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, а в 2022 г. – государственный сектор. Вице-премьер добавил, что также было «выявлено много тысяч различных компьютерных уязвимостей».
В 2022 г. количество кибератак на госсектор в России увеличилось в 2–3 раза по сравнению с 2021 г., сообщал «Ведомостям» аналитик данных центра мониторинга кибербезопасности IZ:SOC компании «Информзащита» Шамиль Чич.
Помимо этого, количество утечек конфиденциальной информации в российском госсекторе за 2022 г. выросло почти в 1,5 раза по сравнению с 2021 г.