Количество DDoS-атак на российские компании выросло на 73%К концу года число атак упало, но они стали изощреннее
Число DDoS-атак на российские IT-системы в 2022 г. выросло на 73% по сравнению с 2021 г., рассказал «Ведомостям» основатель Qrator Labs Александр Лямин. Схожую оценку дал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов: рост количества DDoS-атак год к году составил 60–70%. Больше всего атак было направлено на медиаресурсы и финансовый сектор, в частности на платежные системы и приложения банков. На них пришлось более 40% от общего числа атак, подсчитали аналитики Qrator Labs.
По итогам 2022 г. число DDoS-атак на СМИ выросло в 30 раз, на госсектор – в 25 раз, на финансовый сектор – в 18 раз, на телеком и сферу страхования – в 12 раз, привел данные сооснователь и исполнительный директор StormWall Рамиль Хантимиров. Также, по его словам, был зафиксирован значительный рост атак и на другие индустрии: на ритейл – в 8 раз, на развлекательную и логистическую сферы – в 4 раза, на сферу образования – в 2 раза.