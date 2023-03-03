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Технологии

Число кибератак на информационные системы России выросло на 65%

Ведомости

В 2023 г. число кибератак на российские системы выросло на 65%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с молодыми учеными, изобретателями и технологическими предпринимателями Евразийского НОЦ мирового уровня в Уфе.

«Сейчас видим на 65% рост по сравнению с прошлым годом количества кибератак, и здесь нужно понимать, что они зачастую носят характер выявления уязвимости, с тем чтобы в нужный момент эти уязвимости реализовать», — заявил он (цитата по ТАСС).

В атаках на информационные системы Чернышенко обвинил западные страны.

В январе этого года вице-премьер заявил, что в 2022 г. было отражено около 50 000 хакерских атак на российские интернет-ресурсы. По его словам, в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, а в 2022 г. — государственный сектор. Чернышенко добавил, что также было «выявлено много тысяч различных компьютерных уязвимостей».

Количество DDoS-атак на российские компании выросло на 73%

К концу года число атак упало, но они стали изощреннее

В начале февраля замдиректора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов отметил увеличение в разы числа кибератак с начала спецоперации России на Украине. Он заявил, что против России развернули «беспрецедентную по своим масштабам киберкомпанию», целью которой является вывести из строя информационную инфраструктуру и получить доступ к системам организаций и предприятий.

В начале марта из-за хакерских атак на инфраструктуру связи МЧС пришлось перенести комплексные проверки систем оповещения населения. В частности, проверку 1 марта отменили в Томской, Самарской, Курской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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