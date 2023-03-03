Число кибератак на информационные системы России выросло на 65%

В январе этого года вице-премьер заявил, что в 2022 г. было отражено около 50 000 хакерских атак на российские интернет-ресурсы. По его словам, в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, а в 2022 г. — государственный сектор. Чернышенко добавил, что также было «выявлено много тысяч различных компьютерных уязвимостей».