Число кибератак на информационные системы России выросло на 65%
В 2023 г. число кибератак на российские системы выросло на 65%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с молодыми учеными, изобретателями и технологическими предпринимателями Евразийского НОЦ мирового уровня в Уфе.
«Сейчас видим на 65% рост по сравнению с прошлым годом количества кибератак, и здесь нужно понимать, что они зачастую носят характер выявления уязвимости, с тем чтобы в нужный момент эти уязвимости реализовать», — заявил он (цитата по ТАСС).
В атаках на информационные системы Чернышенко обвинил западные страны.
В январе этого года вице-премьер заявил, что в 2022 г. было отражено около 50 000 хакерских атак на российские интернет-ресурсы. По его словам, в 2021 г. целью атак был финансовый сектор, а в 2022 г. — государственный сектор. Чернышенко добавил, что также было «выявлено много тысяч различных компьютерных уязвимостей».
В начале февраля замдиректора созданного ФСБ Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов отметил увеличение в разы числа кибератак с начала спецоперации России на Украине. Он заявил, что против России развернули «беспрецедентную по своим масштабам киберкомпанию», целью которой является вывести из строя информационную инфраструктуру и получить доступ к системам организаций и предприятий.
В начале марта из-за хакерских атак на инфраструктуру связи МЧС пришлось перенести комплексные проверки систем оповещения населения. В частности, проверку 1 марта отменили в Томской, Самарской, Курской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и др.