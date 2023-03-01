В нескольких регионах перенесли проверку систем оповещения из-за хакерских атак
МЧС решило перенести комплексные проверки систем оповещения населения из-за хакерских атак на инфраструктуру, сообщила пресс-служба администрации Томской области.
«Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения...перенесена на неопределенный срок. По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи», – говорится в сообщении.
Проверка сопровождается запуском электросирен и замещением телерадиоэфира, добавили в прессслужбе правительства региона.
В комментарии «Интерфаксу» там пояснили, что перенесены проверки во всех регионах РФ. Сообщения о переносе проверки также появились на официальных страницах администраций Самарской, Курской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и др. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что запланированная проверка состоится на всей территории региона.
«Плановую работу продолжаем. Для нас ключевое – безопасность всех жителей области», – написал он в своем Telegram-канале.
Утром 28 февраля в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) появились сообщения о тревоге с рекомендациями немедленно проследовать в укрытия. Информацию об инциденте со взломом трансляции подтверждало и МЧС в своем Telegram-канале. Как писали «Ведомости», ложная воздушная тревога произошла из-за перехвата сигнала со спутника «Ямал-402», принадлежащего холдингу «Газпром космические системы» (входит в группу «Газпром»).
Это не первый раз, когда вещание эфира радиостанций было прервано недостоверными сообщениями. В частности, аналогичная ситуация в нескольких регионах произошла 22 февраля. Тогда местные оперштабы и МЧС России опровергли информацию об угрозе. На следующий день, 23 февраля, радиостанции взломали в Крыму.