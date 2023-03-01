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Общество

В нескольких регионах перенесли проверку систем оповещения из-за хакерских атак

Ведомости

МЧС решило перенести комплексные проверки систем оповещения населения из-за хакерских атак на инфраструктуру, сообщила пресс-служба администрации Томской области.

«Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения...перенесена на неопределенный срок. По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи», – говорится в сообщении.

Проверка сопровождается запуском электросирен и замещением телерадиоэфира, добавили в прессслужбе правительства региона.

В комментарии «Интерфаксу» там пояснили, что перенесены проверки во всех регионах РФ. Сообщения о переносе проверки также появились на официальных страницах администраций Самарской, Курской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и др. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что запланированная проверка состоится на всей территории региона.

«Плановую работу продолжаем. Для нас ключевое – безопасность всех жителей области», – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее по теме: Ложную тревогу на 2х2 и ТНТ4 устроили через спутник «Газпрома»

Утром 28 февраля в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) появились сообщения о тревоге с рекомендациями немедленно проследовать в укрытия. Информацию об инциденте со взломом трансляции подтверждало и МЧС в своем Telegram-канале. Как писали «Ведомости», ложная воздушная тревога произошла из-за перехвата сигнала со спутника «Ямал-402», принадлежащего холдингу «Газпром космические системы» (входит в группу «Газпром»).

Это не первый раз, когда вещание эфира радиостанций было прервано недостоверными сообщениями. В частности, аналогичная ситуация в нескольких регионах произошла 22 февраля. Тогда местные оперштабы и МЧС России опровергли информацию об угрозе. На следующий день, 23 февраля, радиостанции взломали в Крыму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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