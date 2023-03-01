В нескольких регионах перенесли проверку систем оповещения из-за хакерских атак

В комментарии «Интерфаксу» там пояснили, что перенесены проверки во всех регионах РФ. Сообщения о переносе проверки также появились на официальных страницах администраций Самарской, Курской, Воронежской областях, в Краснодарском крае и др. В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что запланированная проверка состоится на всей территории региона.