В Крыму взломали эфир двух радиостанций

По данным «Спутника в Крыму», обращение Буданова услышали по радио жители Алушты, Белогорска, Джанкоя и Судака. В редакции уточнили, что в Симферополе и Севастополе злоумышленникам не удалось взломать эфир, а в других городах радиовещание было оперативно прервано. Вещание радио «Спутник в Крыму» восстановлено после взлома в Джанкое, Керчи и Феодосии, по остальным объектам работы по восстановлению вещания продолжаются, пишет также «РИА Новости Крым».