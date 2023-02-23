В Крыму взломали эфир двух радиостанций
Радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера» подверглись атаке украинских хакеров, в ряде городов полуострова передавалось обращение начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и звучал гимн страны, передает «РИА Новости» со ссылкой на редакцию радиостанций и министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.
По данным «Спутника в Крыму», обращение Буданова услышали по радио жители Алушты, Белогорска, Джанкоя и Судака. В редакции уточнили, что в Симферополе и Севастополе злоумышленникам не удалось взломать эфир, а в других городах радиовещание было оперативно прервано. Вещание радио «Спутник в Крыму» восстановлено после взлома в Джанкое, Керчи и Феодосии, по остальным объектам работы по восстановлению вещания продолжаются, пишет также «РИА Новости Крым».
Накануне также были взломаны несколько радиостанций в ряде регионов России. 22 февраля объявления воздушной тревоги услышали жители Белгорода, Уфы, Казани, Новосибирска, Пензы, Воронежа, Магнитогорска и других городов, сообщал Telegram-канала «Говорит НеМосква». Объявления звучали только на нескольких частотах радио – Relax FM, Comedy, «Юмор FM», «Бизнес FM» и «Авторадио».
После этого в правительстве Воронежской области опровергли информацию о воздушной тревоге и назвали произошедшее «провокацией сторонников киевского режима». В Белгородской области сообщили, что взлом некоторых радиочастот произошел с целью «посеять панику среди мирных белгородцев», и призвали к спокойствию. О том, что сообщения об угрозе ракетного удара по России не соответствуют действительности, заявили также в пресс-службе МЧС России.
В конце января из-за несанкционированной замены сигнала в телеэфире появилось обращение президента Украины Владимира Зеленского, сообщали власти Белгородской области. Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что ответственными за взлом являются украинские хакеры.