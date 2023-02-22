В МЧС назвали фейком сообщения об угрозе ракетного удара в некоторых регионах
Сообщения об угрозе ракетного удара по России не соответствуют действительности, они прозвучали на радио из-за хакерской атаки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», – сказано в сообщении.
По информации Telegram-канала «Говорит НеМосква», объявления воздушной тревоги услышали жители Белгорода, Уфы, Казани, Новосибирска, Пензы, Воронежа, Магнитогорска и других городов. При этом объявления звучали только на нескольких частотах радио – Relax FM, Comedy, «Юмор FM», «Бизнес FM» и «Авторадио», пишет Telegram-канал «сибирьмедиа».
После этого в правительстве Воронежской области опровергли информацию о воздушной тревоге и назвали произошедшее «провокацией сторонников киевского режима». В Белгородской области сообщили, что взлом некоторых радиочастот произошел с целью «посеять панику среди мирных белгородцев», и призвали к спокойствию.
Согласно информации на сайте МЧС, в случае чрезвычайной ситуации воздушная тревога будет объявлена по всем частотам и транслируется на всех телеканалах.