В МЧС назвали фейком сообщения об угрозе ракетного удара в некоторых регионах

После этого в правительстве Воронежской области опровергли информацию о воздушной тревоге и назвали произошедшее «провокацией сторонников киевского режима». В Белгородской области сообщили, что взлом некоторых радиочастот произошел с целью «посеять панику среди мирных белгородцев», и призвали к спокойствию.