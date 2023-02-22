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Общество

В МЧС назвали фейком сообщения об угрозе ракетного удара в некоторых регионах

Ведомости

Сообщения об угрозе ракетного удара по России не соответствуют действительности, они прозвучали на радио из-за хакерской атаки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», – сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала «Говорит НеМосква», объявления воздушной тревоги услышали жители Белгорода, Уфы, Казани, Новосибирска, Пензы, Воронежа, Магнитогорска и других городов. При этом объявления звучали только на нескольких частотах радио – Relax FM, Comedy, «Юмор FM», «Бизнес FM» и «Авторадио», пишет Telegram-канал «сибирьмедиа».

После этого в правительстве Воронежской области опровергли информацию о воздушной тревоге и назвали произошедшее «провокацией сторонников киевского режима». В Белгородской области сообщили, что взлом некоторых радиочастот произошел с целью «посеять панику среди мирных белгородцев», и призвали к спокойствию.  

Согласно информации на сайте МЧС, в случае чрезвычайной ситуации воздушная тревога будет объявлена по всем частотам и транслируется на всех телеканалах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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