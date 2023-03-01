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Ложную тревогу на 2х2 и ТНТ4 устроили через спутник «Газпрома»

Злоумышленники совершили подмену сигнала для спутника «Ямал-402»
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
«Ямал-402» перед запуском в 2012 году / «Газпром космические системы»

Ложная воздушная тревога в эфире ряда российских телеканалов утром вторника 28 февраля 2023 г. произошла из-за перехвата сигнала со спутника «Ямал-402», принадлежащего холдингу «Газпром космические системы» (входит в группу «Газпром»), сообщил «Ведомостям» собеседник среди партнеров подвергшихся взлому телеканалов и подтвердили два источника, близких к крупному оператору спутникового телевидения.

Сообщения о тревоге с рекомендациями немедленно проследовать в укрытия появились в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ). Информацию об инциденте со взломом трансляции подтверждало и МЧС в своем Telegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных