Ложную тревогу на 2х2 и ТНТ4 устроили через спутник «Газпрома»Злоумышленники совершили подмену сигнала для спутника «Ямал-402»
Ложная воздушная тревога в эфире ряда российских телеканалов утром вторника 28 февраля 2023 г. произошла из-за перехвата сигнала со спутника «Ямал-402», принадлежащего холдингу «Газпром космические системы» (входит в группу «Газпром»), сообщил «Ведомостям» собеседник среди партнеров подвергшихся взлому телеканалов и подтвердили два источника, близких к крупному оператору спутникового телевидения.
Сообщения о тревоге с рекомендациями немедленно проследовать в укрытия появились в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ). Информацию об инциденте со взломом трансляции подтверждало и МЧС в своем Telegram-канале.
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