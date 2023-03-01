Ложную тревогу на 2х2 и ТНТ4 устроили через спутник «Газпрома»

Сообщения о тревоге с рекомендациями немедленно проследовать в укрытия появились в эфире телеканалов ТНТ4, «Суббота» и 2х2 холдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ). Информацию об инциденте со взломом трансляции подтверждало и МЧС в своем Telegram-канале.