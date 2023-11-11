Российские средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе Запорожья
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в районе города Запорожье самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Российские силы также перехватили за последние сутки пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, рассказали в оборонном ведомстве. Кроме того, в разных районах ДНР, ЛНР и Запорожской области было сбито 38 украинских беспилотников, говорится в сводке. В районе населенного пункта Девички Киевской области российские военные поразили склад боеприпасов одной из бригад ВСУ, говорится в сообщении.
За последние сутки ВС РФ также уничтожили несколько польских самоходных артиллерийских установок Krab, американскую установку М119 Paladin, две гаубицы FH70 производства Великобритании, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США.
Минобороны 9 ноября также сообщало об одном сбитом МиГ-29 на Украине. До этого ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов: по два МиГ-29 и Су-25, а также один Су-27. Всего с начала спецоперации, по данным оборонного ведомства, Киев потерял 534 самолета и 254 вертолета.