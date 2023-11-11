Российские средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе Запорожья

Минобороны 9 ноября также сообщало об одном сбитом МиГ-29 на Украине. До этого ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов: по два МиГ-29 и Су-25, а также один Су-27. Всего с начала спецоперации, по данным оборонного ведомства, Киев потерял 534 самолета и 254 вертолета.