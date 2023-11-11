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Российские средства ПВО уничтожили украинский МиГ-29 в районе Запорожья

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в районе города Запорожье самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российские силы также перехватили за последние сутки пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, рассказали в оборонном ведомстве. Кроме того, в разных районах ДНР, ЛНР и Запорожской области было сбито 38 украинских беспилотников, говорится в сводке. В районе населенного пункта Девички Киевской области российские военные поразили склад боеприпасов одной из бригад ВСУ, говорится в сообщении.

За последние сутки ВС РФ также уничтожили несколько польских самоходных артиллерийских установок Krab, американскую установку М119 Paladin, две гаубицы FH70 производства Великобритании, а также четыре артиллерийские системы М777 производства США.

Минобороны 9 ноября также сообщало об одном сбитом МиГ-29 на Украине. До этого ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов: по два МиГ-29 и Су-25, а также один Су-27. Всего с начала спецоперации, по данным оборонного ведомства, Киев потерял 534 самолета и 254 вертолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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