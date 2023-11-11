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СК возбудил дело о теракте из-за схода вагонов в Рязанской области

Ведомости

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статьям о теракте и незаконном хранении взрывчатке по факту схода вагонов в Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал СКР.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 11 ноября в 7:12 самодельное взрывное устройство было подорвано на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блок Пост 204 км», в результате чего с рельс сошли 19 вагонов грузового поезда. Состав следовал от станции «Титан» Октябрьской железной дороги до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги. Повреждены 15 вагонов из 19, специалисты оценивают причиненный ущерб.

В пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) ранее сообщили, что в результате произошедшего помощник машиниста получил незначительные травмы. В РЖД в связи с инцидентом создали штаб для координации действий по ликвидации последствий схода.

Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали троих человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а в середине мая на полуострове с рельсов сошли вагоны с зерном. В конце июня на перегоне Ростокино – Владыкино (МЦК) в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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