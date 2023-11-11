СК возбудил дело о теракте из-за схода вагонов в Рязанской области
Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по статьям о теракте и незаконном хранении взрывчатке по факту схода вагонов в Рязанской области. Об этом сообщил Telegram-канал СКР.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», – говорится в сообщении.
По данным следствия, 11 ноября в 7:12 самодельное взрывное устройство было подорвано на 190 км 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блок Пост 204 км», в результате чего с рельс сошли 19 вагонов грузового поезда. Состав следовал от станции «Титан» Октябрьской железной дороги до станции «Юльевка» Приволжской железной дороги. Повреждены 15 вагонов из 19, специалисты оценивают причиненный ущерб.
Случаи вмешательства в работу железной дороги участились после начала спецоперации на Украине. В начале мая сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали троих человек, которые пытались совершить диверсию на перегоне железной дороги. 11 июня в Кировском районе Крыма приостановили движение поездов из-за повреждения железнодорожного полотна, а в середине мая на полуострове с рельсов сошли вагоны с зерном. В конце июня на перегоне Ростокино – Владыкино (МЦК) в Москве неизвестные подожгли железнодорожное оборудование.