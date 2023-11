Армия Израиля пообещала эвакуировать детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе

По данным Израиля, медицинское учреждение используется группировкой «Хамас» в качестве центральной оперативной базы c сетью тоннелей и командных пунктов под ним. При этом военные отвергли утверждения палестинской стороны о том, что крупнейшая в Газе больница находится в осаде, пишет The Times of Israel. По словам Хагари, сотрудники больницы «Аш-Шифа» обратились к военным с просьбой о переводе младенцев из педиатрического отделения в более безопасную больницу. Эвакуация запланирована на 12 ноября.