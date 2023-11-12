Армия Израиля пообещала эвакуировать детей из больницы «Аш-Шифа» в Газе
Израильские военные помогут перевести пациентов из больницы «Аш-Шифа» на севере Газы, поскольку вблизи учреждения идут боевые действия, заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Он отверг обвинения в обстреле и окружении больницы израильскими военными.
По данным Израиля, медицинское учреждение используется группировкой «Хамас» в качестве центральной оперативной базы c сетью тоннелей и командных пунктов под ним. При этом военные отвергли утверждения палестинской стороны о том, что крупнейшая в Газе больница находится в осаде, пишет The Times of Israel. По словам Хагари, сотрудники больницы «Аш-Шифа» обратились к военным с просьбой о переводе младенцев из педиатрического отделения в более безопасную больницу. Эвакуация запланирована на 12 ноября.
«Мы напрямую и регулярно общаемся с персоналом больницы. Сотрудники больницы «Аш-Шифа» попросили, чтобы завтра мы помогли малышам педиатрического отделения попасть в более безопасную больницу. Мы окажем необходимую помощь», – сказал Хагари.
По его словам, в больнице нет «никакой осады», а восточная ее часть открыта для безопасного прохода жителей Газы. Кроме того, ЦАХАЛ разрешает пациентам и персоналу больниц Газы, а также всем некомбатантам на севере Газы эвакуироваться в юг.
11 ноября организация «Врачи за права человека в Израиле» сообщила о смерти двух недоношенных детей больнице из-за отключения электроэнергии, пишет также The Times of Israel. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что на фоне обстрелов связь с больницей была потеряна.