СМИ: Израиль и «Хамас» договорились об обмене пленными женщинами и детьми
Израиль и палестинская организация «Хамас» договорились об обмене 100 заключенных в Израиле женщин и детей на 100 женщин и детей, находящихся в заложниках «Хамаса», передает телеканал Al Hadath.
Каких-либо подробностей, в том числе временные рамки выполнения договоренностей и то, участвовали ли посредники в достижении соглашения о возможном обмене, телеканал не привел.
3 ноября в «Хамасе» сообщили о готовности пойти на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Представитель руководства движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News сказал, что «Хамас» готов отпустить заложников домой, а также призвал власти Израиля отпустить «всех узников из центров содержания в Израиле».
2 ноября официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа находятся не менее 242 заложников, вывезенных из Израиля. В тот же день в армии подчеркнули, что возможность временного прекращения огня в анклаве не рассматривается. Там добавили, что израильские военные продолжают боевые действия, чтобы «уничтожить “Хамас”».
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Тогда боевики взяли в плен более 200 человек. В результате нападения погибли 1400 жителей Израиля. После этого армия Израиля начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить удары по сектору Газа. По последним данным, число погибших с палестинской стороны превысило 11 000 человек.