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СМИ: Израиль и «Хамас» договорились об обмене пленными женщинами и детьми

Ведомости

Израиль и палестинская организация «Хамас» договорились об обмене 100 заключенных в Израиле женщин и детей на 100 женщин и детей, находящихся в заложниках «Хамаса», передает телеканал Al Hadath.

Каких-либо подробностей, в том числе временные рамки выполнения договоренностей и то, участвовали ли посредники в достижении соглашения о возможном обмене, телеканал не привел.

3 ноября в «Хамасе» сообщили о готовности пойти на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Представитель руководства движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News сказал, что «Хамас» готов отпустить заложников домой, а также призвал власти Израиля отпустить «всех узников из центров содержания в Израиле».

2 ноября официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа находятся не менее 242 заложников, вывезенных из Израиля. В тот же день в армии подчеркнули, что возможность временного прекращения огня в анклаве не рассматривается. Там добавили, что израильские военные продолжают боевые действия, чтобы «уничтожить “Хамас”».

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Тогда боевики взяли в плен более 200 человек. В результате нападения погибли 1400 жителей Израиля. После этого армия Израиля начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить удары по сектору Газа. По последним данным, число погибших с палестинской стороны превысило 11 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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