СМИ: Израиль и «Хамас» договорились об обмене пленными женщинами и детьми

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после того, как палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Тогда боевики взяли в плен более 200 человек. В результате нападения погибли 1400 жителей Израиля. После этого армия Израиля начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить удары по сектору Газа. По последним данным, число погибших с палестинской стороны превысило 11 000 человек.