«Хамас» заявил о готовности к «полному компромиссу» по обмену пленными

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <...> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные тоже сейчас отправились домой. Поэтому я думаю, что мы готовы к полному компромиссу, к заключению сделки, чтобы принять всех заложников – как военных, так и гражданских лиц», – сказал он.