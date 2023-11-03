Газета
Политика

«Хамас» заявил о готовности к «полному компромиссу» по обмену пленными

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» готова пойти на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Об этом сообщил представитель руководства движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News.

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <...> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные тоже сейчас отправились домой. Поэтому я думаю, что мы готовы к полному компромиссу, к заключению сделки, чтобы принять всех заложников – как военных, так и гражданских лиц», – сказал он.

Хамад подчеркнул, что власти Израиля должны отпустить «всех узников из центров содержания в Израиле». NBC пишет, что это требование израильская сторона «наверняка отвергнет».

Представитель «Хамаса» также призвал Израиль остановить агрессию против сектора Газа и подчеркнул, что боевики продолжат «борьбу против оккупации». Он уточнил, что обсуждение о возвращении заложников и заключенных будет возможно после прекращения огня со стороны Израиля.

СМИ: израильская армия вошла в город Газа

2 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа находится не менее 242 заложников, вывезенных из Израиля. В тот же день в ЦАХАЛ подчеркнули, что возможность временного прекращения огня в анклаве не рассматривается. Там добавили, что израильские военные продолжают боевые действия, чтобы «уничтожить “Хамас”».

«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 8800 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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