«Хамас» заявил о готовности к «полному компромиссу» по обмену пленными
Палестинская группировка «Хамас» готова пойти на «полный компромисс» по вопросу обмена пленными с Израилем. Об этом сообщил представитель руководства движения Гази Хамад в интервью телеканалу NBC News.
«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <...> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные тоже сейчас отправились домой. Поэтому я думаю, что мы готовы к полному компромиссу, к заключению сделки, чтобы принять всех заложников – как военных, так и гражданских лиц», – сказал он.
Хамад подчеркнул, что власти Израиля должны отпустить «всех узников из центров содержания в Израиле». NBC пишет, что это требование израильская сторона «наверняка отвергнет».
Представитель «Хамаса» также призвал Израиль остановить агрессию против сектора Газа и подчеркнул, что боевики продолжат «борьбу против оккупации». Он уточнил, что обсуждение о возвращении заложников и заключенных будет возможно после прекращения огня со стороны Израиля.
2 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что в секторе Газа находится не менее 242 заложников, вывезенных из Израиля. В тот же день в ЦАХАЛ подчеркнули, что возможность временного прекращения огня в анклаве не рассматривается. Там добавили, что израильские военные продолжают боевые действия, чтобы «уничтожить “Хамас”».
«Хамас» атаковал южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи», военные регулярно наносят удары по сектору Газа. По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 8800 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.