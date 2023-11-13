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Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон стал главой МИДа страны

Ведомости

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон стал министром иностранных дел страны. Об этом говорится на странице премьер-министра королевства Риши Сунака в X.

«Дэвид Кэмерон назначен государственным секретарем по иностранным делам, содружеству и развитию», – говорится в сообщении.

Кэмерон сменил на этом посту Джеймса Клеверли, который ранее сегодня был назначен министром внутренних дел Великобритании. Суэлла Браверман, занимавшая пост главы МВД королевства, была уволена.

В Великобритании уволили министра внутренних дел

Причины кадровых перестановок не сообщаются. Как отмечает Sky News, на прошлой неделе Браверман опубликовала статью, в которой обвинила полицию в «игре в любимчиков», раскритиковав действия столичной полиции в отношении неоднозначного палестинского марша в День перемирия. После этого министра обвинили в подрыве доверия общества к полиции, Сунак был вынужден снять ее с должности, утверждает телеканал.

Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 г. В период его нахождения у власти началось обсуждение выхода Великобритании из Евросоюза. В 2015 г. консерваторы внесли в парламент законопроект о референдуме по этому вопросу. По итогам голосования, проведенного 23 июня 2016 г., 51,9% британцев поддержали Brexit.

Сам Кэмерон при этом выступал за сохранение членства Великобритании в ЕС и его реформировании. На следующий день после подведения итогов референдума Кэмерон объявил об уходе в отставку. Он пояснил, что не может оставаться у власти, когда большинство населения выбрали не тот путь, что он предлагал, а проголосовали за выход из ЕС. 13 июля 2016 г. пост премьер-министра Великобритании заняла Тереза Мэй.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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