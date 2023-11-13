Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон стал главой МИДа страны

Сам Кэмерон при этом выступал за сохранение членства Великобритании в ЕС и его реформировании. На следующий день после подведения итогов референдума Кэмерон объявил об уходе в отставку. Он пояснил, что не может оставаться у власти, когда большинство населения выбрали не тот путь, что он предлагал, а проголосовали за выход из ЕС. 13 июля 2016 г. пост премьер-министра Великобритании заняла Тереза Мэй.