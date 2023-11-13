Экс-премьер Британии Дэвид Кэмерон стал главой МИДа страны
Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон стал министром иностранных дел страны. Об этом говорится на странице премьер-министра королевства Риши Сунака в X.
«Дэвид Кэмерон назначен государственным секретарем по иностранным делам, содружеству и развитию», – говорится в сообщении.
Кэмерон сменил на этом посту Джеймса Клеверли, который ранее сегодня был назначен министром внутренних дел Великобритании. Суэлла Браверман, занимавшая пост главы МВД королевства, была уволена.
Причины кадровых перестановок не сообщаются. Как отмечает Sky News, на прошлой неделе Браверман опубликовала статью, в которой обвинила полицию в «игре в любимчиков», раскритиковав действия столичной полиции в отношении неоднозначного палестинского марша в День перемирия. После этого министра обвинили в подрыве доверия общества к полиции, Сунак был вынужден снять ее с должности, утверждает телеканал.
Дэвид Кэмерон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2010 по 2016 г. В период его нахождения у власти началось обсуждение выхода Великобритании из Евросоюза. В 2015 г. консерваторы внесли в парламент законопроект о референдуме по этому вопросу. По итогам голосования, проведенного 23 июня 2016 г., 51,9% британцев поддержали Brexit.
Сам Кэмерон при этом выступал за сохранение членства Великобритании в ЕС и его реформировании. На следующий день после подведения итогов референдума Кэмерон объявил об уходе в отставку. Он пояснил, что не может оставаться у власти, когда большинство населения выбрали не тот путь, что он предлагал, а проголосовали за выход из ЕС. 13 июля 2016 г. пост премьер-министра Великобритании заняла Тереза Мэй.