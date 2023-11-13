В Великобритании уволили министра внутренних дел

Это уже второй случай, когда Браверман теряет пост министра внутренних дел – после того, как она ушла в отставку из правительства Лиз Трасс. Сунак назначил Браверман на эту должность менее чем через неделю, когда вступил в должность премьер-министра, говорится в сообщении телеканала.