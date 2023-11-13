Газета
Политика

В Великобритании уволили министра внутренних дел

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил Суэллу Браверман с поста министра внутренних дел. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В заявлении, опубликованном после увольнения, Браверман сказала: «Быть министром внутренних дел было величайшей привилегией в моей жизни. Мне будет что сказать в свое время».

В сообщении, размещенном в социальных сетях Консервативной партии, утверждается, что перестановки Сунака «укрепляют его команду в правительстве для принятия долгосрочных решений во имя светлого будущего».

Sky News напоминает, что на прошлой неделе Барверман опубликовала статью, в которой обвинила полицию в «игре в любимчиков», раскритиковав действия столичной полиции в отношении неоднозначного палестинского марша в День перемирия.

Сунак начинает кадровые перестановки в связи с тем, что в ближайшие 12 месяцев могут состояться всеобщие выборы. Вероятно, тот состав кабинета, который будет сформирован сейчас, станет той командой, которая будет бороться на следующих выборах.

Это уже второй случай, когда Браверман теряет пост министра внутренних дел – после того, как она ушла в отставку из правительства Лиз Трасс. Сунак назначил Браверман на эту должность менее чем через неделю, когда вступил в должность премьер-министра, говорится в сообщении телеканала.

21 октября в центре Лондона прошла массовая демонстрация в поддержку Палестины, собравшая до 100 000 человек. Протестующие требовали прекратить блокаду сектора Газа и остановить авиаудары Израиля по гражданским объектам. Британские власти призвали участников учитывать и чувства еврейской общины Лондона, которая скорбит по жертвам атаки «Хамаса». Большая часть демонстрации прошла с соблюдением местных законов, однако были зафиксированы отдельные случаи противоправного поведения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных