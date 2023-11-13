В Великобритании уволили министра внутренних дел
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уволил Суэллу Браверман с поста министра внутренних дел. Об этом сообщает телеканал Sky News.
В заявлении, опубликованном после увольнения, Браверман сказала: «Быть министром внутренних дел было величайшей привилегией в моей жизни. Мне будет что сказать в свое время».
В сообщении, размещенном в социальных сетях Консервативной партии, утверждается, что перестановки Сунака «укрепляют его команду в правительстве для принятия долгосрочных решений во имя светлого будущего».
Sky News напоминает, что на прошлой неделе Барверман опубликовала статью, в которой обвинила полицию в «игре в любимчиков», раскритиковав действия столичной полиции в отношении неоднозначного палестинского марша в День перемирия.
Сунак начинает кадровые перестановки в связи с тем, что в ближайшие 12 месяцев могут состояться всеобщие выборы. Вероятно, тот состав кабинета, который будет сформирован сейчас, станет той командой, которая будет бороться на следующих выборах.
Это уже второй случай, когда Браверман теряет пост министра внутренних дел – после того, как она ушла в отставку из правительства Лиз Трасс. Сунак назначил Браверман на эту должность менее чем через неделю, когда вступил в должность премьер-министра, говорится в сообщении телеканала.
21 октября в центре Лондона прошла массовая демонстрация в поддержку Палестины, собравшая до 100 000 человек. Протестующие требовали прекратить блокаду сектора Газа и остановить авиаудары Израиля по гражданским объектам. Британские власти призвали участников учитывать и чувства еврейской общины Лондона, которая скорбит по жертвам атаки «Хамаса». Большая часть демонстрации прошла с соблюдением местных законов, однако были зафиксированы отдельные случаи противоправного поведения.