Демонстрация в поддержку Палестины в Лондоне собрала 100 000 человек
В центре Лондона прошла массовая демонстрация в поддержку Палестины, участниками которой стали до 100 000 человек, сообщает AP со ссылкой на местную полицию.
По данным агентства, протестующие принесли с собой палестинские флаги, они требовали прекратить блокаду сектора Газа и остановить авиаудары Израиля по гражданским объектам.
Британские власти призвали участников демонстрации также учитывать чувства еврейской общины Лондона, которая скорбит по жертвам атаки «Хамаса». Как сообщили в лондонской полиции, количество преступлений, совершенных в городе на почве антисемитизма, выросло в октябре в 13 раз в годовом выражении. При этом число преступлений, совершенных против мусульман, выросло более чем в два раза.
Также в полиции пояснили, что большая часть демонстрации прошла с соблюдением местных законов, однако были зафиксированы отдельные случаи противоправного поведения.
Крупные демонстрации в поддержку Палестины прошли и в других западных странах, а также государств Ближнего Востока. Так, продолжает агентство, сотни людей вышли на марш в Риме с плакатами в поддержку сектора Газа и призывам к отмене блокады.
«Израиль совершает там военные преступления, преступления против человечности, а международное сообщество ничего не делает», – заявила президент движения палестинских студентов в Италии Мая Исса, которая организовала демонстрацию.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы. Израиль осуществляет «полную и всеобъемлющую» блокаду сектора Газа, в палестинский анклав с территории Израиля «ничего не поступает», включая воду, электричество и лекарства, говорил представитель израильской армии. Ситуация уже поставила сектор Газа на грань гуманитарной катастрофы, о чем предупреждали в том числе в ООН.