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Демонстрация в поддержку Палестины в Лондоне собрала 100 000 человек

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В центре Лондона прошла массовая демонстрация в поддержку Палестины, участниками которой стали до 100 000 человек, сообщает AP со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, протестующие принесли с собой палестинские флаги, они требовали прекратить блокаду сектора Газа и остановить авиаудары Израиля по гражданским объектам.

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Британские власти призвали участников демонстрации также учитывать чувства еврейской общины Лондона, которая скорбит по жертвам атаки «Хамаса». Как сообщили в лондонской полиции, количество преступлений, совершенных в городе на почве антисемитизма, выросло в октябре в 13 раз в годовом выражении. При этом число преступлений, совершенных против мусульман, выросло более чем в два раза.

Также в полиции пояснили, что большая часть демонстрации прошла с соблюдением местных законов, однако были зафиксированы отдельные случаи противоправного поведения.

Крупные демонстрации в поддержку Палестины прошли и в других западных странах, а также государств Ближнего Востока. Так, продолжает агентство, сотни людей вышли на марш в Риме с плакатами в поддержку сектора Газа и призывам к отмене блокады.

«Израиль совершает там военные преступления, преступления против человечности, а международное сообщество ничего не делает», – заявила президент движения палестинских студентов в Италии Мая Исса, которая организовала демонстрацию.

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7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны и начала наносить массированные авиаудары по сектору Газа. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы. Израиль осуществляет «полную и всеобъемлющую» блокаду сектора Газа, в палестинский анклав с территории Израиля «ничего не поступает», включая воду, электричество и лекарства, говорил представитель израильской армии. Ситуация уже поставила сектор Газа на грань гуманитарной катастрофы, о чем предупреждали в том числе в ООН.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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