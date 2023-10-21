В армии Израиля заявили о гибели граждан 42 стран при атаке «Хамаса»

20 октября «Хамас» сообщил, что группировка освободила из плена двух американок – мать и дочь. Ранее боевики заявляли, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. По данным армии Израиля, у группировки в заложниках находятся 203 человека. Посольство РФ в Израиле сообщало, что в списках «Хамаса» числятся как минимум два россиянина, известно о 20 погибших.