В армии Израиля заявили о гибели граждан 42 стран при атаке «Хамаса»
Граждане 42 государств были убиты в результате нападения на Израиль палестинской группировки «Хамас», сообщил «РИА Новости» представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри.
По его словам, Израиль не исключает освобождение заложников военным путем.
«Есть заложники разных национальностей, есть также убитые из 42 стран, есть семь похищенных или пропавших без вести из России, и 21 гражданин России, которые погибли, и это подтвержденная информация, официально выпущенная Государством Израиль», – сказал Адри.
Представитель ЦАХАЛа заявил, что в заложниках у боевиков находятся также восемь американцев, семь немцев, семь граждан Аргентины, а также граждане Таиланда.
Спикер израильской армии также рассказал, что сейчас Израиль осуществляет «полную и всеобъемлющую» блокаду сектора Газа, а в палестинский анклав с территории Израиля «ничего не поступает», включая воду, электричество и лекарства.
20 октября «Хамас» сообщил, что группировка освободила из плена двух американок – мать и дочь. Ранее боевики заявляли, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. По данным армии Израиля, у группировки в заложниках находятся 203 человека. Посольство РФ в Израиле сообщало, что в списках «Хамаса» числятся как минимум два россиянина, известно о 20 погибших.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. На фоне атаки боевиков армия еврейского государства начала операцию «Железные мечи», страна перешла в состояние войны. По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, большая часть из них – палестинцы.