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«Хамас» сообщил об освобождении из плена двух гражданок США

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» освободила из плена двух американок – маму и дочь. Об этом говорится в заявлении представителя бригады «Аль-Кассам» (военного крыла движения) Абу Обейды, опубликованном в Telegram-канале «Хамаса».

«В ответ на усилия Катара мы освободили двух находившихся в плену американок (мать и дочь)», – говорится в заявлении. 

Абу Обейда отметил, что это сделано «по гуманитарным соображениям», а также для того, «чтобы доказать американскому народу и всему миру», что заявления президента США Джо Байдена и его администрации являются «ложными и необоснованными». 

Ранее боевики «Хамаса» заявляли, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. По данным армии Израиля, у группировки в заложниках находятся 203 человека. Посольство РФ в Израиле ранее сообщало, что в списках «Хамаса» числятся как минимум два россиянина.

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7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток. 

По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, свыше 4200 из них – палестинцы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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