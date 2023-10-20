«Хамас» сообщил об освобождении из плена двух гражданок США
Палестинская группировка «Хамас» освободила из плена двух американок – маму и дочь. Об этом говорится в заявлении представителя бригады «Аль-Кассам» (военного крыла движения) Абу Обейды, опубликованном в Telegram-канале «Хамаса».
«В ответ на усилия Катара мы освободили двух находившихся в плену американок (мать и дочь)», – говорится в заявлении.
Абу Обейда отметил, что это сделано «по гуманитарным соображениям», а также для того, «чтобы доказать американскому народу и всему миру», что заявления президента США Джо Байдена и его администрации являются «ложными и необоснованными».
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. В ответ армия обороны Израиля начала операцию под названием «Железные мечи». В правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ответ страны на атаку «Хамаса» изменит Ближний Восток.
По последним данным, в результате палестино-израильского конфликта погибли свыше 5500 человек, свыше 4200 из них – палестинцы.